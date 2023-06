“Es un buen momento para hacer cosas en Chile”: Javier Olivares deja Estados Unidos y quiere ser diputado

El periodista Javier Olivares, radicado en Estados Unidos durante los últimos 13 años, anunció su inminente regreso a Chile con un objetivo principal: ser candidato a diputado en las próximas elecciones parlamentarias.

Olivares, quien ha trabajado como presentador de noticias en Estados Unidos, ha dejado su empleo y se prepara para su arribo a la comuna de Limache. “Estoy tomándome una pausa en mi carrera como periodista de noticias aquí, en Estados Unidos. Creo que es un buen momento para hacer cosas en Chile, más en estos momentos de tanta incertidumbre y cuando el país está en manos de personas tan inexpertas“, precisó.

El periodista espera su arribo definitivo al país para las Fiestas Patrias y tiene aspiraciones políticas de ganarse un escaño en la Cámara Baja por el Distrito, justo donde se encuentra Limache, donde viven sus padres en la Región de Valparaíso. “Mi idea es contribuir de alguna manera. Hoy los políticos tienen poder de cambiar la vida de los chilenos”, aseguró.

Aunque Olivares afirmó que no ha tenido contactos con ningún partido político, dejó claro su pensamiento: “No tengo porqué ocultar que soy una persona de derecha. No podría decirte uno (un partido con el que se identifique) pero sería uno que represente los valores de familia, de una economía de libre mercado, menos Estado, mucha más libertad, que se preocupe de la familia, de nuestros niños”, explicó en entrevista con LUN.

El periodista confesó que su familia no comparte completamente su decisión de volver a Chile, pero recalcó que creía que era importante “aportar desde otra vereda también”. Este anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera de Olivares y añade un nuevo nombre a la lista de candidatos para las próximas elecciones parlamentarias en Chile.