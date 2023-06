“Lamento el cambio de discurso de la derecha”: Presidente Boric crítica reacciones tras filtración de audio de Miguel Mellado

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las reacciones que emitieron algunas autoridades de derecha, tras darse a conocer que el diputado Miguel Mellado (RN) fue quien filtró el audio de la reunión del mandatario con parlamentarios en Cerro Castillo.

Recordar que, en un comunicado, Mellado reconoció su autoría señalando que “lo compartí de buena fe”. Esto generó críticas de algunos parlamentarios, pero otros lo justificaron con que fue un “error”, como los diputados Mauricio Ojeda (Republicano), Diego Schalper (RN), entre otros.

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric compartió una reflexión en su cuenta de Twitter: “Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad”.

En eso, se refirió a las justificaciones que le han dado a la situación: “Lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche“.

“Esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado”, comentó el mandatario.

Sin embargo, recalcó que “esto no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía“. Y, por último, pidió que ser “conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos”.