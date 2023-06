Helia Molina sobre Araos ante críticas: quizás el perfil deseado era el de un comunicador más eficaz

Este lunes, la exministra de Salud y actual diputada, Helia Molina, se refirió a la crisis sanitaria que vive el país a causa del virus sincicial y se refirió a la administración de la titular de la cartera, Ximena Aguilera, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

La parlamentaria afirmó que la secretaria de Estado “sí se equivocó” al mencionar a la Contraloría respecto a la consulta a la Clínica Las Condes (CLC) por camas pediátricas disponibles en medio de la urgencia sanitaria.

“Sí, se equivocó (la ministra). La Contraloría no tiene nada que ver”, expuso Helia Molina en conservación con Radio Concierto.

“Yo no estoy en el Ejecutivo, estoy en el Legislativo y tenemos el rol de fiscalizar, y tenemos citada una sesión extraordinaria mañana en la tarde (martes), y poder conversar en vivo y en directo con las autoridades (de Salud)”, agregó la diputada.

En ese sentido, la exministra de Salud señaló: “Si hay algo mal hecho, hay que hacer los sumarios que correspondan y se pagaran los costos que correspondan”.

“No es el momento…”

Bajo ese contexto, la exministra de Salud se refirió a la figura del subsecretario Araos, a quien la oposición indica como el responsable de la falta de camas ante los casos de virus sincicial, por lo que piden su renuncia.

“Como no estoy ahí, en la línea de mando, es difícil catalogar el rol de un subsecretario (…) entonces no es el momento, no tengo ninguna defensa corporativa de nadie, trato de ser objetiva y creo que hoy no es el momento de la crítica infructífera”, sostuvo la diputada.

“Hacer acusación a un subsecretario que debe estar trabajando 24/7 y decir que tiene una mala gestión, eso lo sabe la ministra. El perfil del subsecretario a lo mejor no es lo que uno esperaría, a lo mejor quisieran una persona más comunicadora, que este más presente en el territorio, pero la verdad, no tengo certezas si lo está haciendo bien o mal”, cerró la extitular de Salud.