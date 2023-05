Luis Silva presidirá la bancada de Republicanos en el Consejo Constitucional

Los consejeros del Partido Republicano (22) informaron que Luis Silva será el jefe de bancada en el Consejo Constitucional. Asimismo, Arturo Squella, presidente del colectivo, se refirió al anteproyecto de la Comisión Experta.

En conversación con Mesa Central, Squella manifestó su rechazo con el texto que está siendo elaborado por los 24 comisionados. Y expresó su preferencia por la Constitución actual.

“Si me haces comparar el texto de la Comisión Experta con la Constitución vigente, me quedo con la Constitución vigente. Entonces claramente hay mucho que hacer dentro de estos cinco meses”, aseguró.

Respecto a estas declaraciones, desde Casablanca Luis Silva mostró su respaldo y afirmó que “la discusión que viene presenta innumerables oportunidades de mejora del texto en pro de una Constitución que sea la mejor Constitución posible para las próximas décadas de vida de la república”.

En esa línea, el Partido Republicano no está conforme con varios puntos del anteproyecto, como la no protección de la “vida del que está por nacer”, que no haya un capítulo para las normas de seguridad y Fuerzas Armadas, con la regulación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, entre otros.