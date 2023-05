Ministra Tohá tras elecciones: “Después de un preocupante resultado electoral, ha sido una semana en la que se han logrado cosas importantes”

Luego de un duro traspié electoral en la votación de Consejeros Constitucionales, el Presidente Gabriel Boric se reunió con los partidos de Gobierno en un nuevo cónclave oficialista.

La instancia se realizó junto a parlamentarios ligados al Gobierno con el fin de analizar lo sucedido con las pasadas elecciones, además de abordar el panorama legislativo que seguirá en adelante.

Sobre esto se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en conversación con ADN Hoy tildó la cita como “curiosa”.

“Es muy curioso el panorama de este cónclave porque después de un preocupante resultado electoral, y que reproduce una configuración de fuerzas que nos la que quisiéramos hacia adelante, esta semana ha sido una en la que se han logrado cosas importantes“, señaló.

“Esto entró en la conversación. Por qué esta semana, en ese cuadro adverso, se puede avanzar en la aprobación de un royalty minero, con un respaldo bastante harto, se puede avanzar en el incremento y programación del sueldo mínimo, que llegará a $500.000 el próximo año, o podemos tener resultados económicos importantes respecto a las proyecciones”, agregó la ministra.

En ello, Tohá sostuvo que es “paradójico hacer esta comparación, y estuvimos sacando las cuentas de que hace mucho rato, a la política le cuesta bastante ocupar su energía en resolver y dar respuestas a las necesidades de las personas”.

“Uno debiera lograr que las elecciones sirvan para dar soluciones, y no para atrincherarse y dificultarlas“, afirmó la ministra del Interior.

Respecto a las voces que se han levantado pidiendo un cambio en el programa de Gobierno, la secretaria de Estado declaró que “el Gobierno del Presidente Boric es uno que tiene muy clara las orientaciones de lo que ofrece el país, pero no tiene mayoría en el parlamento, y enfrenta una configuración de fuerzas que le dificulta avanzar en su agenda”.

“Lo que nos ha mostrado la experiencia en el Parlamento es que para avanzar, lo que se requiere no es renunciar a lo que uno quería, sino que tener el pragmatismo de buscar salidas para hacerlo realidad”, añadió.

Avance del Partido Republicano

Por otro lado, Carolina Tohá abordó el avance del Partido Republicano, quien fue el gran ganador de las elecciones del pasado domingo 7 de mayo. “Estamos viendo hace un tiempo que estar en la postura de quien increpa, quien se pone fuera, es lo que electoralmente la ciudadanía está aplaudiendo“, dijo la ministra.

“Hoy son republicanos, en su momento fue el Partido de la Gente, en otro momento fue la Lista del Pueblo, también lo fue el Frente Amplio, y el problema es que nuestro sistema político, una vez que ese grupo toma la responsabilidad de conducir, traba y dificulta que se den respuestas”, prosiguió.

En esa línea, la ministra del Interior manifestó que “ayer uno veía al mismo Partido Republicano, que hace días estaba en una postura increpadora, ahora se encuentra demandado de otras posiciones. Ellos ya no se encuentran fuera, ahora tienen un rol de responsabilidad”.

“Lograr el apoyo de las personas, levantando el dedo y señalando los problemas, la historia nos ha mostrado que funciona. Pero el tema de transformar eso en una capacidad de resolver, solo se puede hacer colaborativamente. En nuestro sistema, para criticar puedes hacerlo solo, pero para construir hay que llegar acuerdos”, reiteró.

Finalmente, la ministra apuntó que estos resultados muestran que “un día son unos, y otros días son otros, pero en la práctica, el país no avanza“.

“No lleguemos a la conclusión de que esta es una ideología del pueblo chileno, sino que es una nueva expresión por la cual la gente está diciendo ‘no me están respondiendo, y quiero soluciones’“, cerró Carolina Tohá.