El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, conversó la mañana de este jueves 11 de mayo con ADN Hoy sobre la alerta roja que se decretó para la macrozona sur debido al aumento de ataques incendiarios y atentados de parte de grupos violentistas pese a que rige el estado de excepción en la zona, el que además cumple un año desde su implementación.

En ese sentido, Jaramillo llamó a las autoridades a ir más allá de los anuncios de aumento de recursos y pensar en lo que pasa con las personas después de un atentado, agregando que lo que falta es más coordinación entre las policías y las fiscalías, e inteligencia para evitar que sigan ocurriendo estos hechos.

“Falta una coordinación adeuiada con las policías, con la PDI, con Carabineros, con las fiscalías, con el Ejército, porque no es posible que estos atentados, estos hechos sigan ocurriendo. Además en nuestra comuna y territorio no es solo el atentado, hoy nuestros trabajadores municipales estan en paro porque consideran que no somos ni siquiera escuchados, ni siquiera considerados, hoy los equipos no quieren ir al sector rural, el impacto que genera el atentado no es solo el atentado, sino que todo lo que sigue. Al final los sectores vulnerados terminan siendo mas vulnerados, las medidas parecieran ser pocas y esto de más anuncios y más anuncios no sé si terminan siendo tan efectivos porque al final los atentados siguen siendo los mismos”, dijo el alcalde de Victoria.

En ese sentido agregó que “esta alerta roja que va a disponer del 50% de los soldados a la calle también va a ser dentro de la 5 Sur y el resto del territorio sigue sin la protección adecuada, los atentados en caminos rurales, agricultores, que le disparan a algunas familias, si me pregunta, el Estado carece de inteligencia para abordar todos estos temas, de una coordinación adecuada porque estos hechos no disminuyen, los hechos continúan y muchos de los hechos ni siquiera tienen tanta connotación nacional porque un atentado más es normal”.

“No solo basta con la implementación”

El alcalde de Victoria además apuntó que las autoridades deben ir más allá de los anuncios y la implementación de éstos, señalando que no es solo una falta de recursos lo que implica el problema que deriva de un atentado incendiario.

“No solo basta con la implementación, que siempre se requiere, pero pareciera que algo sigue faltando porque por más recursos que instalemos seguimos teniendo niveles de atentado de mayor connotación, hoy se requiere de mayor coordinación, de mayor inteligencia para que la ciudadanía se vaya sintiendo más segura, mayor presencia de Carabineros, mayor dotaciones de la PDI porque si no pareciera que lo que estamos esperando es que muera una cantidad importante de gente para tomar medidas. Más que decir que vamos a poner más personas en la calle, y ahí tenemos que estar todos sentados“, indicó.

“Nosotros sentimos que nadie termina empatizando con los que vivimos en el territorio“, puntualizó el alcalde Jaramillo.