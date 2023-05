Ministro Marcel se refiere a la condonación del CAE: “Sabemos que no es un tema fácil de resolver”

Este jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a una de las principales promesas de gobierno, la condenación del Crédito Aval del Estado (CAE). En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que debido a su gran envergadura, “no es un tema fácil de resolver“.

Durante una nueva emisión de ‘Gobierno Informa’, el ministro Marcel aseguró que “estábamos conscientes de que el tema del CAE forma parte del programa de gobierno y, al mismo tiempo, sabemos que no es un tema fácil de resolver por la envergadura y el peso financiero que tiene”.

El titular de Hacienda explicó que debido al peso financiero que requiere la implementación de la medida, primero se necesita tener resueltos temas de financiamiento. “Después del rechazo a la Reforma Tributaria en el Congreso no tenemos financiamiento para el incremento de la PGU, no tenemos financiamiento para la reducción adicional de las listas de espera en los hospitales, no tenemos financiamiento para la universalización de las salas cunas, para la inversión en fortalecer a las policías“, manifestó.

Asimismo, el ministro Marcel agregó que “es natural que uno trate de ir resolviendo los problemas por su grado de urgencia“. En esa línea, detalló que primero hay que enfocarse en la Reforma Tributaria, para que “podamos ir generando un camino de convergencia del pacto fiscal que todos esperamos”.

Escucha más sobre esta noticia y otras en “Una pausa necesaria”:

Estrategia Nacional del Litio

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la nacionalización del litio. “Al hablar de nacionalización se entiende que hay algo que es privado y de lo cual se hace cargo el gobierno. En el caso del litio deberíamos tener bastante claro que de acuerdo a la Constitución vigente es propiedad exclusiva del Estado. Es un mineral que no es concesionable, como lo es el caso del cobre“, indicó.

Además, destacó que la Política Nacional del Litio genera la modalidad de las asociaciones público-privadas a través de empresas conjuntas para desarrollar esa actividad y, especialmente, nuevos proyectos. En ese marco, explicó que “esa modalidad es la más común de explotación de recursos naturales no renovables en el mundo”.