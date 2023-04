Vlado Mirosevic por crisis migratoria: “Necesitamos ponernos de acuerdo lo más rápido posible en una situación que no da para más”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a las conversaciones entre los países de la región debido a la crisis migratoria que se registra en la frontera.

El parlamentario partió declarando que “uno puede tener muchas críticas con Venezuela, yo las tengo, pero en este caso, hay que dejar las diferencias de lado pensando en llegar a un acuerdo con el resto de los países de la región”.

“Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo lo más rápido posible en una situación que no da para más. Y yo me alegro que Chile haya tomado la iniciativa diplomática, y me consta, para buscar una solución a un corredor humanitario de salida para que la gente que quiera salir del país, lo pueda hacer de la manera más ordenada y planificada posible”, agregó.

En esa línea, Vlado Mirosevic expresó que “lo que necesitamos es un corredor humanitario que permita el paso con un documento común que sea reconocible y aceptado por los cinco países, para que este grupo de migrantes pueda volver a su país de origen”.

“El corredor es una cuestión de urgencia, y tiene que ser de la manera más inmediata posible, pero acá hay que pensar en varias alternativas. Una cosa es el corredor terrestre, a través de buses, por ejemplo, pero también se puede dar un puente aéreo. Habrá que estudiar esa posibilidad”, prosiguió.

Además, el diputado espera que “esto se logre concretar“, viendo con buenos ojos que en estos pasos haya colaboración de las policías nacionales de cada país.

Asimismo, detalló que actualmente “hay una cifra depurada de 12 mil órdenes de expulsiones pendientes, que vienen del Gobierno anterior. Ahora, con esta ley que estamos aprobando, se agilizarán los procesos administrativos de expulsión“.

Elección de Consejeros Constitucionales

Por otro lado, el líder de la Cámara Baja se refirió a la elección de Consejeros Constitucionales del próximo 7 de mayo. “De izquierda, centro o derecha, uno esperaría una mayoría que realmente llegue ahí para buscar acuerdos, dialogar, y que lleguen de buena fe para que Chile tenga una nueva Constitución”, sostuvo.

“Aquellos sectores que, en cambio, llegarán ahí para boicotear el proceso, no ayuda mucho. Espero y confío en la sabiduría del pueblo de Chile para que elija una mayoría en el próximo proceso y que no volvamos a un segundo fracaso“, cerró.