Chile Vamos no descarta una acusación constitucional contra Tohá si es que “no son capaces de dar respuesta a lo que están sufriendo los chilenos”

Durante esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la interpelación impulsada por Chile Vamos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Sobre esto se refirió el diputado de la UDI, Guillermo Ramirez, quien señaló que “una de las razones políticas por las cuales estamos presentando esta interpelación es porque creemos que la ministra y el Gobierno en general han tenido una actitud errática en torno al tema del orden público“.

“Llaman a apoyar algunas leyes, pero luego por la prensa dicen que son de gatillo fácil. Dicen que van a perseguir como perros a los delincuentes, pero luego indultan“, agregó.

En esa línea, el parlamentario de oposición indicó que “la ministra y el Gobierno tienen un problema, que son las dos almas de la izquierda que habitan en la moneda. Un alma que está dispuesta a avanzar, y lo reconocemos, pero hay otra alma, acomplejada, que no está dispuesta a avanzar legislativamente en materia de seguridad”.

“Cuando venga la ministra Tohá al Congreso y le pidamos claridad y definiciones respecto a ciertos temas, va a tener que quedar mal con alguna de las dos almas“, prosiguió.

Pese a esto, el diputado de la UDI no descartó una acusación constitucional si es que el Gobierno no da solución a los problemas de seguridad, aunque detalló que esta determinación “no es algo que hoy día esté en la mesa“.

“Vamos a partir por esta interpelación, pero si los problemas de orden público en el país continúan y la ministra no es capaz, el Gobierno no es capaz de dar respuesta a lo que hoy día están sufriendo los chilenos, por supuesto que podría venir una acusación en los meses venideros, pero eso no es algo que hoy día esté en la mesa”, afirmó.

“Calle sin respuesta”

Su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, se mostró conforme con la aprobación de la interpelación. “Queremos que concurra el Congreso Nacional a explicarle al país qué van a hacer para enmendar el pésimo rumbo que están llevando en materia de seguridad“, afirmó.



“Tenemos un gobierno sin agenda legislativa que presenta un programa que se llama Calle Sin Violencia, pero nosotros lo hemos denominado Calle Sin Respuesta, porque la verdad que son incapaces de dar respuesta de cuál es específicamente la acción que van a realizar en las distintas comunas seleccionadas”, dijo el parlamentario.

Finalmente, el diputado manifestó que “a Chile se le acabó la paciencia, Chile no quiere más excusas, Chile no quiere más explicaciones, no quiere más reuniones, ni privadas en su casa, ni en Cerro Castillo. Lo que Chile quiere es claridad“.