Presidente Boric: “No pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a una crítica realizada por el timonel de la UDI, Javier Macaya sobre su discurso en la Enade y posterior anuncio de la Estrategia Nacional del Litio.

El representante del gremialismo señaló que el jefe de Estado había dado un discurso como el expresidente Ricardo Lagos para luego en la noche, al anunciar la Estrategia Nacional del Litio había tomado decisiones como el expresidente Salvador Allende.

Sobre esto, el Mandatario tuvo algunas palabras en la feria de minería Expomin, donde dijo que “hay quienes han planteado reparos y observaciones a lo que hemos planteado, incluso un dirigente político con quien no compartimos idearios, pero si compartimos el amor por Chile, y a quien respeto decía que habría una contradicción entre las palabras que yo expresara el día jueves en la Enade y la presentación el mismo jueves en la noche de la Estrategia Nacional del Litio y hacía una comparación con expresidentes, decía que no se puede hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende, que sería contradictorio”.

“Yo le digo a Javier y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron en lo bueno y en lo malo, pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó”, consigna La Tercera.

Sobre las críticas del sector privado por la estrategia anuncia en cadena nacional, Gabriel Boric expresó que mandató a Marcela Hernando, titular de Minería, para que reciba a todos los empresarios que quieran conocer información sobre el proceso.