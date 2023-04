Ana Lya Uriarte reconoce que no hubiese renunciado al gobierno de no ser por su salud: “Los ministros tenemos que solucionar problemas, no dar problemas”

El último día que estuvo en La Moneda fue el 13 de marzo: Ana Lya Uriarte, exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, abordó su salida de la primera línea política, tras un long covid que la impulsó a renunciar.

“El domingo 12 de marzo pasé una muy mala tarde. Me sentí realmente muy, muy mal. Y pensé que durmiendo ya para el lunes me iba a sentir mejor, pero amanecí igual. Fui al comité político y sentía que las voces se me alejaban. Incluso, tuve problemas de visión. Pero estuve ahí. Ya cerca de las 2 de la tarde se hizo insostenible. Tenía muchos problemas para respirar. Tenía un dolor muy fuerte, una opresión muy fuerte en el pecho, en la espalda, etcétera. Ahí me fui a la clínica sin pensar jamás que íbamos a pasar a una condición de salud distinta de algo episódico. Y aquí estamos”, dijo en entrevista con La Tercera.

Tras la primera licencia, los médicos le dijeron que se podía extender por tres meses: “Y de inmediato pensé: no puedo dejar capturados al Presidente de la República y al gobierno en una licencia médica indefinida, y dejar una cartera amarrada a mi condición de salud y a mi licencia médica”.

Así, su renuncia la vio como “una decisión que correspondía adoptar, pero no es la decisión que hubiera adoptado de no mediar la realidad de salud que me acompaña. Quisiera insistir: todos los doctores dicen que esto va a pasar, y eso es una muy buena noticia. Pero tiene un nivel de incertidumbre respecto del plazo que hacía insostenible pensar en no renunciar. Y por eso lo hice. Es mi deber”.

También contó la reacción del Mandatario: “Para él fue una impresión importante. Estuvimos conversando mucho rato respecto del tema político. Si en verdad era mi salida la única opción para enfrentar el momento político que significa la ausencia de la ministra titular de la Segpres. Y, finalmente, él compartió plenamente este diagnóstico que yo tenía: que esto significa un flanco para el gobierno, y en cualquier gobierno el objetivo es no tener flancos abiertos. Nunca ha estado en mí, ni estuvo, generar un problema para el gobierno. Fui la primera en plantear políticamente esta salida y presentarle mi renuncia no sin dolor. Los ministros lo que tenemos que hacer es solucionar problemas, no dar problemas”.

Reforma tributaria

Los analistas comparten que la caída de la reforma tributaria en la discusión legislativa fue determinante en la ejecución del programa de gobierno de la actual administración. Fue, también, parte del analisis que hizo la exministra Uriarte en la conversación con el matutino:

“La máquina se desplegó. Se desplegó la subsecretaria full. Me desplegué personalmente también, y también se desplegaron ampliamente los equipos de Hacienda y el ministro Marcel. Soy testigo de conversaciones de más de una hora con parlamentarios para explicar ciertos aspectos de la reforma tributaria. Pero todos los proyectos que son proyectos que tienen una definición política muy clara son proyectos que tienen el riesgo de ser ganados en el margen. Y ese margen se pudo haber obtenido y no se obtuvo porque votos que estaban comprometidos no cumplieron el compromiso. Y de eso, incluso, una de las parlamentarias que debió haber votado ha manifestado públicamente que lo considera un error”.