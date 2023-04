Presidente Boric y proyecto sobre Reglas del Uso de la Fuerza: “Esto es necesario, y nos lo han pedido las mismas policías”

Este jueves, y en el marco de su gira por la Región de Arica y Parinacota, el Presidente de la República, Gabriel Boric, inauguró el Embalse Chironta.

El gobernador regional, Jorge Díaz, detalló en ADN Hoy que esta “permitirá que el regadío del valle mantenga los estándares que actualmente tiene y los mejore“.

En esa línea, el Mandatario también comunicó una inversión para el desarrollo del riego y la eficiencia hídrica en el país durante el 2023.

Proyecto de Ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza

Por otro lado, el Mandatario se refirió al proyecto de Ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual establece disposiciones y estándares establecidos sobre el uso de la fuerza para funcionarios de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

Al respecto, el Presidente Boric señaló que “esto es necesario, y nos lo han pedido las mismas policías“.

“Es importante que las policías tengan las reglas claras. No por el estado de conmoción en el que estamos, se puede llegar a un descontrol desde el punto de vista del poder civil sobre las policías, y las mismas policías no lo quieren. Entonces, no instalemos falsas dicotomías”, afirmó.

“Es bueno para todos saber cuáles son las reglas claras para poder proceder”, prosiguió.

Asimismo, el Jefe de Estado expresó que “las policías tienen que tener mayor seguridad, y eso requiere mejorar la capacitación, el equipamiento, la dotación, los vehículos, sus blindajes, todo lo cual es parte de los planes que hemos anunciado“.

“Acá estamos haciendo cosas que no se hicieron en mucho tiempo, por eso invito a todos los sectores políticos a sumarse a esta cruzada, y no sacar provecho, porque cada pelea u ofensa que nos hacemos entre nosotros, es, al final, un debilitamiento del Estado”, aseveró.

“Vamos a apoyar a nuestras policías en aquello, con reglas claras, que ellos mismos nos piden“, cerró el Presidente.