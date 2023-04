Antonia Urrejola acusa misoginia durante su gestión en la Cancillería y agregó que “operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible”

A casi un mes fuera del Gobierno, la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a su paso por el gabinete y lo que dejó su salida de Cancillería.

En conversación con El País, la también expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que su año en el gobierno “fue más intenso de lo que me imaginaba, sin parar”.

En ello, la exsecretaria de estado reveló además que “nunca imaginé que iba a tener tanta resistencia“.

“Era una dicotomía salir al extranjero y ver el reconocimiento de Chile y al propio presidente Boric –no solo en la región, sino en Europa–, y regresar al país y recibir tanta crítica gratuita e infundada”, afirmó.

En ello, Urrejola declaró que “existe un grupo fuera de la Cancillería de personas vinculadas a los temas internacionales a quienes incomodó la renovación y modernización que nos propusimos llevar adelante”.

“Escuché muchas veces a muchas de estas personas mirar con desprecio cuando yo hablaba de estos nuevos ejes, como la política exterior feminista y la política turquesa“, agregó.

Misoginia y acoso

Por otro lado, Antonia Urrejola acusó que “en el mundo de la política exterior, llámese cancillerías u organismos internacionales, sigue existiendo misoginia“.

Además, dijo que “el acoso afectó el trabajo interno“, sin embargo, también realizó una autocrítica “que incluye a los subsecretarios: tuvimos una mala gestión comunicacional. No supimos comunicar lo que estábamos haciendo y pasamos a ser una Cancillería reactiva a las bombas que aparecían, algunas inventadas y otras no”.

“Se hablaba de que yo era novata, cuando tengo 54 años y un currículum que da muestras de mi carrera en materia internacional, aunque no sea parte de ese club que ha ido creciendo al alero de la Cancillería chilena. Yo no creo que con un hombre con un currículum como el mío todo esto hubiera ocurrido“, aseveró.

Incendios forestales

La excanciller también abordó uno de los episodios más polémicos en su gestión, que ocurrió durante los incendios forestales respecto a los cuestionamientos a sus vacaciones.

Sobre esto, Urrejola reiteró que “la resistencia que sufrí en Chile sobrepasó todos los límites. Entiendo el debate y las críticas políticas, pero eso se transformó en críticas personales, acoso, inventos a través de la prensa. La guinda de la torta fue lo que ocurrió en febrero durante los incendios forestales“.

“Fui portada de periódicos por ser la canciller que estaba de vacaciones, cuando el trabajo que me correspondía como ministra de Relaciones Exteriores era llamar a mis pares para coordinar la ayuda internacional, lo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo“, prosiguió.

“Todo este episodio me hizo comprender que operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible”, aseguró.

Audio filtrado

Finalmente, la exministra se refirió al audio de una reunión en la Cancillería que se filtró por error en los medios, y en donde se escuchan duras críticas al embajador de Argentina, Rafael Bielsa.

“El episodio fue doloroso en términos personales –por la periodista de Cancillería que lo envió– y porque la circulación de ese audio no solo generó daño a las personas nombradas, sino a las que estaban presentes en la reunión, varios de ellos funcionarios de carrera. Hasta el día de hoy yo me pregunto: ¿Si yo hubiera sido un hombre y hubiese salido un audio de una conversación privada no autorizada que se divulgó por error a la prensa, la reacción hubiera sido la misma, donde el debate se centró en el tono de la conversación filtrada?”, cuestionó Urrejola.

“Yo creo que no, porque lo realmente grave acá fue que se grabó sin mi autorización una conversación privada de la canciller con sus asesores y encima se divulgó, por error o por las razones que sean”, cerró.