“Una verdadera pataleta”: Felipe Kast y su molestia por el retiro del Ejecutivo de la comisión de Seguridad del Senado

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast, manifestó su molestia por el retiro de los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá de la instancia parlamentaria mientras se discutía la “Ley Naín-Retamal”.

“Quiero decir con mucha tristeza que ver que el Gobierno una vez que no obtiene una votación como las que ellos quieren, y donde nosotros votamos justamente para proteger a Carabineros (…) en vez de acompañarnos, se levantan de la mesa y se retiran del proceso legislativo”, dijo el senador de Evópoli.

Y recalcó el comportamiento del Ejecutivo: “El rol del Gobierno es ser colegislador, de hecho seguimos votando indicaciones y ellos no estaban presentes en la sala (…). Se retiran de la mesa con una verdadera pataleta, porque no se vota lo que ellos quieren“.

“Yo les pediría un poquito más de seriedad y que no cuando no se vota lo que ellos quieren, cuando no se vota lo que la izquierda quiere, nos acusen de populismo penal“, señaló el presidente de la comisión.

Por último, al término de la reunión en la comisión de Seguridad, Felipe Kast informó los pasos a seguir: “Vamos a seguir legislando y vamos a cumplirles, particularmente a los Carabineros, para que ojalá esta semana puedan salir a las calles con tranquilidad de que cuando utilicen sus armas de fuego van a estar protegidos por la ley”.