Juan Antonio Coloma es electo presidente del Senado y Francisco Huenchumilla como vicepresidente

Este miércoles, el Senado eligió una nueva directiva, donde Juan Antonio Coloma (UDI) fue electo como presidente de la corporación, en reemplazo de Álvaro Elizalde. Además, Francisco Huenchumilla (DC) fue designado como su vicepresidente como sucesor de Luz Ebensperger (UDI).

Coloma fue respaldado por 42 votos a favor, sin ninguno en contra y con la abstención de la senadora Fabiola Campillay, mientras que Huenchumilla contó con los 43 votos de sus pares.

[AHORA]📝La Sala del Senado eligió como nuevo Presidente de la Corporación al senador @jacoloma, por 42 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

▶https://t.co/S4wtoZl8yH pic.twitter.com/c7VWKdAIOk — Senado Chile (@Senado_Chile) March 15, 2023

El acuerdo político transversal que estableció a Coloma y Huenchumilla como la nueva directiva de la corporación tendrá una vigencia de un año, momento en que volverá a ser renovada.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de ambos parlamentarios, quienes observaron emocionados la votación.

La votación no estuvo falta de polémica, ya que una disputa por cupos en las comisiones tensionó el debate entre Yasna Provoste y los ex DC Matías Walker y Ximena Rincón, quienes señalaron que de no respetarse el acuerdo no votarían por Huenchumilla, la que finalmente si pasó.

Renovada la directiva del Senado, ahora las comisiones pasarán a ser compuestas por nuevos miembros, quienes elegirán sus nuevas directivas, renovando los liderazgos dentro de la Corporación.