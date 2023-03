Expresidenta Michelle Bachelet descarta una nueva candidatura presidencial: “Dos veces es suficiente”

La expresidenta Michelle Bachelet, descartó una nueva candidatura presidencial: “Por ningún motivo, dos veces es suficiente”.

Sin embargo, la exmandataria hizo hincapié en su rol dentro de los procesos políticos actuales, aportando, desde su experiencia, lo que considera muy importante.

“Amo a mi pueblo (…) Y por lo tanto, tampoco puedo quedarme fuera de todo, no tengo un rol específico y no me interesa un rol específico, si sé que por mi historia de vida soy conocida nacionalmente, pero también internacionalmente, entonces de qué manera puedo contribuir en América Latina a apoyar grupos que quieren hacer más acción ambientalista para asegurar que presidentes tomen decisiones en pos del medioambiente”, señaló.

Respecto a su rol como expresidenta de la República, especificó que la “gracia que tiene es que uno puede definir las cosas a las cuales quiere dedicarse, y no tener que estar otros planificándote la vida”, comentó.

Acciones y visiones en pos de las mujeres

“Desde siempre, me importaba que las niñas, las adolescentes, las mujeres pudieran tener más derechos, más oportunidades como todos nos merecemos, la dignidad y el respeto que todos nos merecemos”, dijo la expresidenta sobre sus acciones y visiones en sus anteriores periodos de gobierno.

Y añadió: “Cuando fui ministra de Salud también trabajamos sobre el tema de una política de género en salud, cuando fui ministra de Defensa me preocupé de incorporar más mujeres a las Fuerzas Armadas y como presidenta también”.