Partido Ecologista corta relaciones con el Gobierno tras altercado entre diputada Delgado y el ministro de educación

Este martes, La diputada Viviana Delgado, del Partido Ecologista Verde(PEV) acusó que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le gritó en medio de un altercado registrado en el Congreso Nacional, provocándole una descompensación, teniendo que ser atendida por personal médico.

“Lamento la mala reacción del ministro de educación, a quien le manifesté la problemática que están viviendo niños y niñas del liceo Reino de Dinamarca en Maipú”, señaló la parlamentaria.

“El ministro, saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado de que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que si estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de tres mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado”, agregó.

“Creo que debemos respetarnos como autoridad, además, en vísperas de la conmemoración del día internacional de la mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar, con o sin cargo, las mujeres merecemos que se nos trate correctamente”, señaló Delgado.

Respuesta de Marco Antonio Ávila

Poco después del altercado, y consultado por la prensa, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que “ambos sostuvimos un diálogo que a ratos fue acalorado y por mi parte yo quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos ese diálogo”.

Luego, agregó, “estoy muy disponible para cuando la diputada quiera conversar, ofrecerle mis disculpas personalmente y ofrecerle una visita en conjunto”.

“No es la forma, no es la manera en que yo me relaciono con las personas”, finalizó el secretario de Estado.

Corte de relaciones con el Gobierno

El Partido Ecologista Verde no es parte del oficialismo, pero apoyó a Gabriel Boric en las elecciones realizadas en 2021. El otro diputado de la colectividad, Félix González, señaló que si bien no son parte del gobierno, el Ejecutivo se ha acercado a ellos para pedirles apoyos en momentos clave como en las acusaciones constitucionales que han enfrentado los ministros.

“Creemos que merecemos respeto y el partido ha decidido cortar las comunicaciones con el Gobierno mientras el ministro (Ávila)sea ministro, no podemos aceptar este tipo de tratos de ningún funcionario de gobierno”, puntualizó el parlamentario.

“Si bien en política es usual los maltratos, nosotros como Partido Ecologista Verde no queremos habitar espacios de maltrato, así que o nos respetan o no conversamos”, agregó González.