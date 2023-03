La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a los rumores de cambio de gabinete y el proceder del programa de Gobierno. “(No se hará) nada distinto a aquello que tenga una impronta progresista”, señaló.

“Ha habido mucho debate y, con ello, las personas caen en cierta incertidumbre respecto a si vamos a seguir en lo mismo, o entregar todo, o pactar todo, o renunciar”, dijo la ministra Uriarte en conversación con Mesa Central de T13.

“Tenemos que hacernos cargo de que si queremos materializar acuerdos y queremos hacer permanente ciertas transformaciones, tenemos que hacerlas en el Congreso con parlamentarios que representan a la ciudadanía, y en eso estamos y eso seguiremos haciendo”, dijo la secretaria de Estado.

“Con todo lo que ha ocurrido, nosotros tenemos que ser capaces de informar a la ciudadanía, en su conjunto, cómo es posible hacer realidad un pacto que nosotros prometimos al pueblo chileno y que era el de traer un Gobierno profundamente progresista”, señaló la jefa de la cartera de la Segpres.

Reforma tributaria

Por otro lado, la ministra Uriarte se refirió al proyecto de reforma tributaria que se tratará este martes y miércoles en la Cámara de Diputados, asegurando que tiene confianza en que se encontrará un acuerdo con la oposición.

“Tenemos que lograr un acuerdo con la oposición en torno a que nosotros entendemos que la justicia tributaria, que es aquello a lo que aspiramos, tiene una progresividad, es decir, los que tienen más van aportando más y adicionalmente hacemos este esfuerzo tributario, siempre cuidando la estabilidad de todo el sistema (…) no hay afectación de la industria, de la inversión”, manifestó la ministra.

“Nada de lo que está pasando en materia económica: un mejor Imacec, una desocupación que está en menos de dos dígitos, un control a la baja en la inflación, con un precio del dólar en las mismas condiciones, no es casual, esto no pasa por un milagro, no, esto se llama gestión”, aseguró la secretaria de Estado.