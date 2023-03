Vocera de Gobierno sobre cambio de gabinete: Será en el momento que el Presidente estime conveniente

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió a un inminente cambio de gabinete señalando que el presidente Gabriel Boric lo hará “en tiempo y en forma, en el momento y forma que él estime conveniente”.

La Ministra Secretaria General de Gobierno agregó que cualquier cambio “tiene que ver con la mejor responderle al país y cómo mejorar la capacidad de despliegue” frente a las urgencias de las personas.

Si bien la ministra de la Segegob no mencionó posibles nombres ni carteras que podrían sufrir modificaciones, dijo que “los cambios de gabinete no tienen que ver con que partido o coalición sale premiada o castigada, el Presidente no piensa nunca en esa dirección”.

En conversación con CHV noticias, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, habló sobre el cambio de gabinete que se avecina en el Gobierno, ad portas del primer aniversario del Gobierno de Gabriel Boric en La Moneda.

Renovar los compromisos

La ministra agregó también que el objetivo del Gobierno es “poder actualizar nuestra promesa, de renovar nuestros compromisos. Tenemos muy buenas razones para poder ver el futuro, particularmente el 2023, con optimismo y con más esperanza”.

La secretaria de Gobierno se refirió al retorno a clases y las posibles movilizaciones estudiantiles, señalando que existe un Plan de Reactivación Educativa para atender problemáticas en este tema.

Además, respecto al Copago 0 y al aumento del salario mínimo, la vocera indicó que estas medidas van en pro de “estar mucho más presentes para que estos resultados que estamos teniendo crezcan y aumenten para beneficio de la gente”.