Diputados de oposición y oficialismo siguen en discusión por reforma previsional

La mañana de este sábado, los diputados de oposición y oficialismo siguen en discusión por la reforma previsional, la cual se retomará la discusión en los próximos días, en el Congreso.

En conversación con Radio ADN, la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en el acto de recepción de una flota de 23 vehículos que permitirán ampliar la capacidad inspectiva de la Institución de la Dirección del Trabajo, se refirió a la reforma previsional.

En esta línea, la líder de la cartera mencionó que la oposición tiene propuestas, pero enfatizó que estas deben llegar lo antes posible para llegar pronto acuerdos.

“Seguir haciendo sólo AFP, solo capitalización individual, incluso con una cotización que no existe que es la del 6% y que esperamos que exista para un seguro social, pero quienes piensan que la situación es seguir profundizando la AFP se equivocan, porque vamos a estar en 40 años más recién subiendo pensiones y el país no resiste ese tiempo de espera“, aclaró la ministra.

“Necesitamos ponernos de acuerdo ahora, así que con toda la disposición al diálogo, sin línea roja en el debate, sí con un objetivo, que es subir la pensiones sustantivamente ahora”, agregó.

Desde Chile Vamos, el diputado UDI, perteneciente a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Henry Leal, respondió al emplazamiento de la ministra Jara.

“El Gobierno invita al diálogo, pero quiere imponer sus condiciones y eso no un diálogo. Un diálogo es que acepte que tiene un mal proyecto y que si no es modificado no va a contar con nuestro apoyo. Por lo pronto, hemos dicho hasta el cansancio que separemos los proyectos(…)”, aclaró el diputado oposición.

“No estamos de acuerdo, y no vamos a estar de acuerdo nunca que se cree un monopolio estatal“, sentenció.

Por su parte, recordemos que la oposición lleva alistando una propuesta alternativa a la reforma, donde los ejes rondarán en el respeto de la propiedad de los fondos, la libertad de elegir el sistema y la hederabilidad. Puntos que, según el diputado socialista, Juan Santana están en la reforma previsional.

“La propiedad de los ahorros individuales, su heredabilidad y la posibilidad de elegir entre un organismo inversor privado o uno público, es algo que hoy en día no ocurre, por lo tanto, lo que necesitamos saber en este debate para poder avanzar y en post de la transparencia con el país es cuáles son los aspectos que, desde la Oposición, se requieren cambiar o modificar en la reforma que presentó el Gobierno“, explicó el diputado oficialista.

“Si eso no ocurre, difícilmente vamos a poder avanzar y yo soy de la opinión que esta reforma tiene que votarse pronto“, concluyó.

Cabe mencionar que, el punto que genera mayor tensión al interior del debate es la idea de un 6% solidario. Eje que la oposición quiere que vaya a capitalización individual