Ministro Valenzuela aclara sus dichos tras polémica: “Yo nunca dije que íbamos a presentar un royalty forestal”

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió este viernes a la polémica en torno a sus dichos sobre un supuesto royalty forestal, idea que surgió en medio del debate por la reforma a la industria de dicho sector, tras los incendios forestales en el sur.

Recordemos que el Presidente Gabriel Boric planteó hace una semana que “he planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con respecto a la industria forestal, una regulación distinta“.

Antecedentes

Las palabras del Mandatario generaron una ola de reacciones, entre ellas las del propio Valenzuela. “Hay que juntar recursos convergentes para la agroforestería. La rehabilitación económica de la agricultura de Ñuble debe ser para mejor“, sostuvo.

“Aquí tiene que haber zonas con pasturas verdes, debe haber animales para disminuir la carga de pasto forestal. Tiene que haber acuerdo y consejos comunales de cómo trabajamos los paisajes y lo diverso. Eso requiere recursos, parte de la tributación de la industria debe quedar en el territorio“, remarcó el ministro.

Luego, la ministra Carolina Tohá afirmó de manera tajante que “la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable y propiedad del Estado”.

Cabe señalar que el Gobierno insistió en que esta discusión se daría cuando finalizara la emergencia en el sur del país.

“Yo no hablé de royalty en específico”

En conversación con CNN Chile, el ministro Valenzuela aclaró sus dichos. “Hay que hacer una comprensión lectora básica. Jamás dije que el Ministerio de Agricultura estaba preparando un royalty forestal. Lo que dije fue que estamos generando grandes acuerdos para que ocurran cosas que deben ocurrir”, comenzó diciendo.

“Uno, es la ley de cortafuegos obligatorio, y segundo, los sistemas de agroforestería y paisajes más diversos, en diálogo con la industria, con los gobiernos regionales, lo que pida la autoridad local y los propios agricultores, para tener un sistema productivo en el centro sur, más diverso, más seguro y con valor agregado”, explicó Valenzuela.

Además, remarcó que para estos efectos, debe existir una conversación entre la Segpres, Hacienda y el Congreso Nacional.

“Yo no hablé de royalty en específico, dije que había muchos instrumentos. Dije que había que buscar fondos convergentes con el sector privado también. Tiene que haber un proyecto más inclusivo en el centro-sur y los caminos se van a encontrar, y yo le digo que ya se están encontrando (…) Yo nunca dije que íbamos a presentar un royalty forestal. Lo digo categóricamente”, subrayó.

La “desautorización” de Tohá

Respecto de las palabras de la ministra Tohá, que se interpretaron en el mundo político como una “desautorización”, el ministro Esteban Valenzuela negó que se tratara de aquello. “Yo creo que la ministra es muy clara. Este instrumento llamado royalty, que lo que había propuesto en la comisión, era una parte de la cosecha forestal“, indicó.

“Pero fue clara también en decir que hay otros instrumentos que se van a ver en la medida en que hagan las propuestas legislativas para poder, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, llevar a la práctica las transformaciones que obliga esta crisis de cambio climático, de olas de calor, que tienen que traducirse en ajustes legales, regulatorios y en voluntades de generar un modelo más inclusivo, más inteligente, más resiliente y más diverso”, argumentó el ministro.