Presidente Boric conversará con su par ucraniano Volodímir Zelenski el próximo lunes

El próximo lunes 30 de enero, el Presidente de la República, Gabriel Boric, sostendrá una conversación con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según consigna La Tercera, la comunicación entre ambos mandatarios girará en torno al conflicto bélico que el país ucraniano mantiene desde hace más de once meses con Rusia.

Ambos ya habían sostenido conversaciones telefónicas durante julio del año 2022, en donde abordaron la situación humanitaria que vivía en ese entonces dicho país desde el inicio de la invasión Rusia en febrero de aquel año.

“Acabo de conversar con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales“, señaló el Mandatario.

Boric también tuvo palabras cuando ocurrió la invasión rusa al país liderado por Zelenski, señalando en aquella ocasión que “desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza”.

De esta forma, ambas autoridades volverán a comunicarse este lunes 30 de enero.

Distance is not an obstacle for friendly countries. Glad to establish contact with the newly elected President of Chile @gabrielboric. Thanked for the support in the UN, humanitarian aid for 🇺🇦. Discussed the possibility of involving Chilean specialists in demining 🇺🇦 territories

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022