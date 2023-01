La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por 42 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones.

La defensa de Ríos, a cargo del exministro José Antonio Viera-Gallo, quien argumentó que a la Cámara no le corresponde evaluar el desempeñó de la exministra, que esa es materia del Presidente de La República, sino que se debía establecer de la ex jefa de cartera respetó o no la ley.

Tras cuatro horas de debate, el Ejecutivo logra sortear una segunda acusación constitucional, luego de que se rechazara el libelo en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Esta vez, la defensa de la ministra decidió no aludir a la cuestión previa e ir inmediatamente a discutir el fondo de la acusación, logrando que la mayoría de los parlamentarios denegaran los cargos.

Ríos dijo, luego de la votación, que el rechazo a la acusación constitucional demuestra que “no había méritos” y que se demuestra “que siempre actuamos bajo la constitución y las leyes”.

La ex titular de Justicia agradeció a los diputados del oficialismo, pero realizó una mención especial a los parlamentarios del PDG, la DC y otras fuerzas políticas que no apoyaron la acusación en su contra.