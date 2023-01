Alcalde Rodolfo Carter: “Si la presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar”

La pasada noche de domingo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a su futuro político, en específico, a una posible carrera presidencial.

“No hay nadie, ni el concejal de la comuna más humilde de Chile, que no sueñe con ser presidente, porque es lo natural y obvio”, expuso el líder comunal en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile.

“El día que mataron a Jaime Guzmán yo estaba en la Católica, era mi primer año de derecho, lo vi pasar poco minutos antes que lo asesinara, curiosamente, mi compañero, el Negro Palma Salamanca estaba en la escalinata del Campus Oriente”, relató el exgremialista.

“Faltan tres años…”

En esa línea, el alcalde Carter expuso que “todo el trauma que me tocó vivir en ese momento, me permitió escuchar una frase de un profesor de derecho, que nos dijo: ‘la Presidencia de la República es algo que te busca, no lo busques tanto, el cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile’. En ese sentido hay que actuar con harta humildad, faltan tres años”.

“Si en el minuto determinado se dan las circunstancias, uno está preparado, y la presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar”, añadió.

“Yo pertenezco a una coalición política que ha sido mi residencia. Soy independiente, pero soy una persona de centroderecha por convicción y estoy convencido de que las ideas de la centroderecha son las únicas que le van a dar progreso de verdad a Chile”, agregó el alcalde de La Florida.