Daniel Jadue tras dichos de Girardi por “lista del indulto”: “No estoy para contestar caricaturas absurdas”

Siguen generando polémica los dichos de Guido Girardi (PPD), quien señaló que la lista de candidatos a consejeros constitucionales de Apruebo Dignidad “va a ser la lista del indulto“.

Esta vez, fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien abordó las palabras del exparlamentario. “No estoy para contestar caricaturas absurdas. Sería como hablar de hacer una alianza con otros, y recordar pasados tiempos en donde estaban involucrados en cosas mucho peores que el indulto”, señaló.

“Esas caricaturas no le sirven a la política, yo creo que hay que avanzar en aquello que le sirve al pueblo de Chile, y lo que más le sirve es que todos vayamos en una única lista, y que tratemos de superar el 38% que sacamos en el Plebiscito”, agregó.

Listas para consejeros constitucionales

El jefe comunal también se refirió precisamente al tema de las listas de consejeros, donde si bien condicionó su presencia, no le cerró la puerta a incorporar a la Democracia Cristiana. “Todos aquellos que quieren las transformaciones que hemos comprometido como Gobierno y como Apruebo Dignidad, debieran estar en una sola lista“, manifestó.

También tuvo palabras para la iniciativa del PPD, respecto de ir en listas separadas. “Es algo que está en discusión, espero que vaya madurando y que se llegue al mejor resultado“, sostuvo.

“Yo no he escuchado de la dirigencia del PPD lo de la lista única como postura oficial. He escuchado a exdirigentes del partido, que están a favor de una lista o de dos, también escuché a Francisco Vidal, que lo más lógico es que vayamos en una sola lista”, añadió.

Indultos

Finalmente, Daniel Jadue abordó el tema de los indultos, donde enfatizó que estos “son irrevocables”.

Asimismo, lanzó duras críticas contra Renovación Nacional y la UDI. “Veo mucha hipocresía, mucho doble estándar, en una derecha que además son los líderes de la corrupción en Chile. RN, la UDI, están tratando de levantar olas para tapar precisamente aquello que hoy los tiene en el suelo de cara a la ciudadanía“, expresó.

“Yo no he escuchado a la UDI ni a RN hablar del caso Torrealba ni darle una explicación a Chile por las condenas de sus senadores, de sus diputados que han hecho leyes, vendiéndose a las empresas”, cerró el alcalde.