Presidente Boric en inauguración de Congreso Futuro: “La ciencia y el conocimiento son el pilar de nuestro nuevo modelo de desarrollo”

Este lunes se dio inicio al Congreso Futuro, el encuentro sobre ciencia, tecnología y conocimiento, que para esta versión 2023 contará con más de 100 expositores en 20 temáticas distintas. El Presidente Gabriel Boric participó de la presentación, destacando la trayectoria del evento y los desafíos que significan para la nación los temas que tratarán.

“Es desafiante pensar cómo el pensamiento científico, en su forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, nos protege del dogmatismo y nos ofrece una guía para movernos en un mundo cada día más complejo. E instancias como esta son importantes porque cumplen un rol, además, de divulgación”, expuso al final de su alocución el mandatario.

Frente a un mundo en apariencia desolador, la postura del Presidente surge como contrasentido: “Veo con expectativas, con optimismo el futuro. Estamos muy acostumbrados a las noticias trágicas, a una cotidianidad abrumadora. Como decía el presidente de Rumania (quien lo antecedió en la presentación), el futuro no nos espera; el futuro está sucediendo. Y el futuro puede ser feliz, puede ser optimista”.

El Presidente Boric también destacó el aumento en el ítem ciencia en la última Ley de Presupuesto: creció un 13,3%, muy por sobre el promedio general del presupuesto que fue de 4,2%. Ello, tras un ejemplo:

“Vale la pena recordar a pioneros de la ciencia que nos dejaron lecciones que siguen vigentes hoy. Por ejemplo, Andrea Woolf, en la biografía que hizo de Alexander von Humboldt , se llama ‘La Invención de la naturaleza’, cuenta que Von Humbotl se sintió alagado cuando las costas frías que conocemos fueron bautizadas con su nombre. Pero también protestó porque los jóvenes pescadores de la costa conocían la corriente desde hace siglos y lo único que había hecho él era medirla y descubrir que era una corriente fría y divulgarla de esa manera. Esa molestia debe inspirar la labor de todas y todos: que todo conocimiento se construye de manera colectiva, que recoge el saber acumulado de investigaciones anteriores, o bien también saberes locales o ancestrales. Eso es muy importante: el mundo no parte con cada uno de nosotros y nuestras experiencias vitales; el mundo es la construcción colectiva que hemos ido haciendo en conjunto, desde hace siglos de siglos. Eso debemos estimularlo cada vez más”.

Luego añadió: “Lo hacemos porque tenemos la convicción que la ciencia y el conocimiento son el pilar de nuestro nuevo modelo de desarrollo. Chile tiene mucho que ofrecerle al mundo y cuando pensamos en esa frase, lo hacemos en términos de materias primas: litros, cobre, elaboración de hidrógeno verde, pero no es solamente energía ni materias primas; es conocimiento también, es ciencia, creatividad, innovación, imaginación. Eso también Chile lo tiene”.

Así, hacia el final de la exposición repasó el estado actual de la democracia en dos países de la región: “Para que la ciencia y la tecnología sean realmente liberadoras, las sociedades en la que se desarrollan tienen que ser democráticas y libres. Es algo que, vinculándolo con la primera reflexión que hacíamos, tampoco está asegurado (…) La democracia no se puede dar por sentado. Eso tenemos que tomarlo muy en serio. Lo hemos visto en Estados Unidos hace un tiempo, en Brasil, la crisis que se vive en Perú, nosotros no estamos ajenos a esta crisis social, y la importancia de la democracia es fundamental (…) Las sociedades tienen que adaptarse, ir cambiando. El cambio, el no quedarnos quietos, es necesario para fortalecer la democracia. El proceso constituyente tiene que ver con eso”.