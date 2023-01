Vallejo descarta nuevos indultos pese a petición de diputados de Apruebo Dignidad

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Presidente de la República no pretende conceder nuevos indultos a personas detenidas en el marco del estallido social.

Las declaraciones se dan luego de que algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad deslizarán la idea de que se pudieran conceder nuevos perdones presidenciales.

La diputada Claudia Mix señaló que “no es un error que el presidente cumpla con su palabra. El error es no seguir indultando, hay más familias que esperan“.

En la misma línea, la diputada del PC, Nathalie Castillo, destacó en El Mercurio que Boric “puede recurrir las veces que lo considere -a indultar- y que en la reciente determinación contó y cuenta con todo el respaldo de nuestro sector… Siempre vamos a esperar una reconsideración sobre nuevos indultos a las y los presos de la revuelta“.

En este contexto, Camila Vallejo aclaró que “los indultos son una facultad y una atribución de los Presidentes de la República y se aplican, y no hay otra manera, sobre personas condenadas. Entonces, no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas, porque cada uno de los indultos se aplican sobre personas condenadas”.

“Son decisiones difíciles, pero que se hacen bajo una reflexión, con revisión de los antecedentes y así se han aplicado“, finalizó la vocera.