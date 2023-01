Luz Ebensperger por mesa de seguridad: “¿Cuál es la razón de firmar un acuerdo que no producirá efecto?”

El pasado miércoles, el Gobierno nominó al abogado Ángel Valencia como candidato a Fiscal Nacional, en su tercer intento por elegir a un líder del Ministerio Público

Desde la oposición vieron con buenos ojos este nombramiento, afirmando que escucharán su exposición, mientras que en parte del oficialismo esto no cayó bien, ya que lo interpretan como un gesto a la oposición para conseguir el respaldo y no fracasar.

Sobre esto se refirió la senadora UDI Luz Ebensperger, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “en todos los nombramientos, no solo de Fiscal Nacional, tengo la costumbre de no dar opinión mientras no lo escuche en la comisión”.

“No conozco personalmente a Valencia, como no conocía a los otros candidatos, por lo tanto, uno tiene que ser responsable en esto, y creo, frente a la situación de seguridad que se vive en el país, que el nombramiento de Fiscal Nacional es el más importante en este momento, por eso uno no puede comprometer su voto antes de escucharlo”, agregó.

En esa línea, la parlamentaria de oposición manifestó que “quisiera pensar que el Ejecutivo se convenció de que Ángel Valencia es un buen nombre, y revisaron sus antecedentes para liderar el Ministerio Público, y no por concepciones políticas“.

Por otro lado, Ebensperger se refirió a si el Congreso se puede dar la licencia de rechazar un nuevo candidato para Fiscal Nacional, esto luego de los resultados de la encuesta CEP, la que refleja que el Congreso es la institución peor evaluada.

Respecto a esto último, la senadora UDI expresó que “yo creo que la única manera de mejorar esa opinión es haciendo bien la pega“.

Mesa de seguridad

Asimismo, la senadora Luz Ebensperger abordó el quiebre de la mesa de seguridad, asegurando que “comparto mucho de los proyectos que trabajamos en esa mesa, pero dije en reiteradas ocasiones que un acuerdo nacional de seguridad no puede solo tener medidas de mediano y largo plazo“.

“Necesitaba que se incluyeran medidas a corto plazo, porque la ciudadanía no iba a entender un acuerdo, y tampoco creo un acuerdo nacional de seguridad transversal, si no hay medidas inmediatas. Una de esas era el estado de excepción en el norte“, añadió.

Además, declaró que “lo que la gente necesita en el norte es tranquilidad y tiempo. Yo le he dicho al Gobierno que un estado de excepción nunca va a solucionar un problema de fondo, pero en este caso da tiempo a las personas, para darles un poco de seguridad, y al Gobierno para que pueda implementar sus medidas a mediano y largo plazo”.

“Yo estoy a favor y siempre lo he estado del proyecto de infraestructura crítica. El otro día no lo votamos porque la ministra Tohá no supo contestar algo preciso del proyecto, pero las facultades que iban a tener las Fuerzas Armadas, según decía la indicación del Ejecutivo, se iba a dictar no por una ley, sino que por un decreto con fuerza de ley“, explicó.

“La razón de eso era la urgencia, que también la comparto. Pero el plazo que se daban para dictar el decreto con fuerza de ley era un año, entonces ¿qué sentido de urgencia tiene esto?“, añadió la parlamentaria UDI.

Por ello, Luz Ebensperger aseveró que “más allá de un acuerdo, lo que no puede haber es negación a avanzar en temas de seguridad. Yo estoy dispuesta a volver a la mesa de seguridad si es que enmienda el rumbo, pero lo que yo sentí, antes de los indultos, es que el Gobierno estaba buscando compartir su responsabilidad frente a la seguridad con el Congreso“.

“¿Cuál es la razón de firmar un acuerdo de seguridad que no producirá efecto?“, cerró la senadora.