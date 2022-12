Elección de Fiscal Nacional: UDI critica a ministra Tohá por transgredir “el principio básico de la independencia de poderes”

Este martes, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la llamada telefónica que realizó el Presidente Gabriel Boric a la Corte Suprema para abrir una nueva convocatoria para el cargo, solicitud que fue rechazada por el organismo.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Tohá señaló que “me genera preocupación, porque estamos en un proceso de definición de Fiscal Nacional en que ha sido muy complejo llegar a un nombre que resuelva y genere las condiciones para ser aprobado. Y creo que no debemos seguir en eso“.

Bajo este contexto, los diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente y Felipe Donoso, criticaron los dichos de la ministra sosteniendo que “está transgrediendo el principio básico de la independencia de poderes”.

Además, los diputados defendieron el accionar de la Corte Suprema señalando que si no optó por llamar a un nuevo proceso tiene una causa. “Otra cosa muy distinta es que la Ministra Tohá quiera que corra la lista para que el Gobierno elija al fiscal de su agrado, es decir, que sea del Frente Amplio”, acusaron. Bajo esta línea, explicaron que el fracaso del nombramiento de Fiscal Nacional en la Cámara Alta “es por la falta de pericia o manejo político de las Ministras Ríos, Tohá y Uriarte”.

Benavente y Donoso aseguraron que la responsabilidad es del Ejecutivo por no dialogar antes y convencer a sus senadores. Así, reiteraron su molestia con la ministra Tohá de que “no puede inmiscuirse en las decisiones de la Corte Suprema, no corresponde y está al borde de la ilegalidad”, concluyeron.

La Corte Suprema, el día de hoy, completó los cupos faltantes en la quina de candidatos para convertirse en Fiscal Nacional, en la cual el secretario general del organismo, Jorge Sáez, informó que Erika Maira es la elegida para sumarse a la quina.