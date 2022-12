Tras casi 100 días de conversaciones y diálogos, los cuales no estuvieron exentos de polémicas, los partidos políticos del país alcanzaron un acuerdo para la continuidad del proceso constitucional.

Según se explicó, el órgano redactor será un consejo constitucional compuesto por 50 personas, además de una comisión de expertos, que estará conformada por 24 personas, los que serán elegidos por el Congreso.

Sobre esto se refirió el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien en conversación con ADN Hoy indicó que “teníamos dos alternativas: o nos atrincherábamos en un binomio, donde parecían irreconciliables las posturas, o mirábamos la experiencia internacional y encontrábamos algún punto de unión“.

Además, sostuvo que “más que seguir en esta especie de conflicto entre expertos y los elegidos, teníamos que dar con un sistema donde expertos y elegidos tengan mecanismos de interacción a partir de un gran órgano mixto, donde cada uno cumpliera bien sus funciones”.

En esa línea, el diputado de oposición expresó que “creo que está emergiendo en el país una cosa distinta que hemos visto en el último año, donde los extremos polarizantes de izquierda y derecha, coartaban la discusión”.

Comisión de expertos

Uno de los puntos que había generado polémica era el de la comisión de expertos, algo que finalmente fue visado por todos los partidos.

En ello, Diego Schalper señaló que “los expertos harán lo que tengan que hacer: un anteproyecto, a través de su experticia, personas con indiscutible trayectoria que comenzarán a trabajar desde enero, y redactarán este anteproyecto que hará como idea matriz“.

“Tenemos la tarea, de aquí a fin de mes, de poner a disposición del país gente que, cuando la ciudadanía los vea, diga ‘que tranquilidad que esta gente esté involucrada en el proceso’“, declaró.

Asimismo, el secretario general de Renovación Nacional informó que “ya hay algunas ideas” sobre candidatos para componer este comité, pero que “lo tenemos que conversar con nuestras bancadas“,

En esa línea, agregó que “los expertos tienen que estar ahí por su calidad de expertos, y no por su capacidad de captación de votos“.

Finalmente, Schalper evitó abordar la opción de que expresidentes integren la comisión de expertos.”No me quiero precipitar, porque estas son cosas que se van conversando. La nómina que se presente se vota en bloque, lo que va a obligar a las fuerzas políticas a ponernos de acuerdos en una nómina que no genere ningún tipo de dificultad”, cerró.