María José Hoffmann: “Nos comprometimos con una nueva Constitución, no con una nueva Convención”

La pasada noche de domingo, la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, se refirió a las conversaciones respecto al proceso constituyente que llevan adelante los partidos políticos y reiteró la negativa de Chile Vamos a una nueva Convención.

Durante su participación en Tolerancia Cero, la exdiputada fue consultada sobre la postura inicial de su partido sobre un órgano redactor 100% electo, la cual cambió por la propuesta de un ente compuesto por 50 expertos elegidos por el Congreso y 50 convencionales con elección bajo el sistema del Senado.

“Han habido muchas reuniones con distintos productos (…) en esto uno debe ser capaz de encontrar estos puntos de encuentro y la verdad que siento que lo que ha impedido este proceso tiene más que ver no con nuestra voluntad política, porque hay cosas que son bastante instrumentales”, comenzó explicando la gremialista.

“Nosotros tenemos una premisa, y Chile Vamos y la UDI han defendido la posición que no haya nada o lo menos parecido al proceso anterior. Nosotros nos comprometimos con una nueva Constitución, no con una nueva Convención”, agregó la secretaria general UDI.

“No estamos obligados a lo imposible”

Consultada por la idea planteada por el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, de mover las elecciones a septiembre del 2023 en caso de que se siga dilatando el acuerdo para un proceso constituyente, María José Hoffmann afirmó que aquello le parece una excusa.

“Eso me suena más a un bluf, porque hoy ellos están muy mal evaluados, el Gobierno tiene una mala evaluación, pero hoy las prioridades de las personas no pasan por este acuerdo”, expuso.

Respecto a su idea de reformar la Constitución vigente en caso de no llegar a un acuerdo, la integrante de la UDI afirmó: “Yo lo planteé como una manera de desdramatizar la obligación de llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos obligados a lo imposible”.

“Si no hay acuerdo, no nos va a quedar otra alternativa que conversar proyecto a proyecto y eso no sería una derrota para nosotros, sino que para el Presidente”, cerró María José Hoffmann.