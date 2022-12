RN presiona al Gobierno y asegura que no apoyará una agenda con Bolivia sin solucionar el tema migratorio

En carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, la bancada de diputados de RN señala que es hora de poner fin a “la complicidad con la que Bolivia” permite que se circule libremente por su frontera hacia Chile.

Esto, en el contexto del anuncio del Mandatario, quien luego del fallo de la Haya sobre el Río Silala, aseguró que se retomarán las relaciones diplomáticas con Bolivia.

Los parlamentarios de Renovación Nacional aseguran en el escrito que no apoyarán una agenda con Bolivia sin solucionar primero el tema migratorio.

La carta de la bancada opositora señala que “son varios los casos documentados en los que la fragilidad de la frontera boliviana, con el concurso de sus agentes, ha permitido una verdadera industria criminal en la que vehículos motorizados de todo el país son extraídos del territorio nacional”.

Los diputados de RN encabezados por su jefe y sub jefa de bancada, Andres Longton y Sofica Cid, señalan en la misiva que “cualquier medida que importe profundizar las relaciones con la República Plurinacional de Bolivia no contará con el apoyo de la bancada de diputados de Renovación Nacional hasta que no se aborde con dicho Estado la problemática del tránsito descontrolado de migrantes desde su territorio“.

“En la medida que no exista acogida a esta inquietud por parte de nuestros vecinos, solicitamos tenga a bien evaluar la aplicación de medidas económicas o de otra índole que incentiven a Bolivia a resguardar el tránsito por su frontera o permitir la reconducción de migrantes que ingresen a nuestro país desde territorio boliviano, cualquiera sea su nacionalidad”, concluye la carta de los diputados.