Senador RN propone que votación para elección de Fiscal Nacional sea secreta

El senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, propuso que las votaciones para elegir a un nuevo Fiscal Nacional sean secretas.

En conversación con T13, el parlamentario argumentó su decisión en el artículo 159 del reglamento, el cual establece que “serán siempre secretas las votaciones de los asuntos de interés particular que afecten a personas determinadas, tales como nombramientos; rehabilitaciones de ciudadanía, y otorgamiento de nacionalidad por gracia“.

“Este es un tema tan complejo donde hay mucha gente que llama a uno, por una razón u otra, y yo estoy convencido de que este tipo de votación deben ser secretas, porque así también lo dice el reglamento en uno de sus artículos“, señaló Prohens.

“Para evitar estas tensiones que de repente se tienen por llamadas de terceros, creo que es sumamente importante que la mesa estudie bien el reglamento para este tipo de materias. Porque dice que todo lo son votaciones para nombramientos tiene que ser secreta”, agregó.

En esa línea, Rafael Prohens detalló que esta iniciativa fue conversada “como comité (RN) y se va a plantear en algún minuto“, indicando que para esta elección de Fiscal Nacional “también”.

Asimismo, el senador RN adelantó que se abstendrá en las votaciones de esta tarde. “Luego de haber estudiado las causas, mi voto va a ser abstención“, afirmó.

“No tengo inhabilidad”

Hace unos días se conoció que el senador Prohens mantendría una causa judicial en curso, lo cual lo inhabilitaría para votar durante la jornada.

No obstante, fue el propio parlamentario quien explicó que “yo no tengo una inhabilidad para el día de mañana, porque no estoy procesado ni nada por el estilo en lo que usted me plantea”.

Sobre esta causa, el RN expresó que no está dirigida contra su persona, sino contra “la empresa en la cual yo soy socio. Y no me inhabilita, porque lo averigüé durante toda la tarde”.