PDG, Chile Vamos y Republicanos sacan a la diputada Marzán de la presidencia de la comisión de Personas Mayores 

La oposición logró una tercera censura en la Cámara de Diputadas y Diputados, al sacar de la presidencia de la comisión de Personas Mayores y Discapacidad a Carolina Marzán.

El grupo compuesto por el PDG, Chile Vamos y Republicanos anunciaron que tenían mayorías en 13 comisiones para quedarse con la presidencia, lo que comenzaron hace unos días sacando de sus cargos a Consuelo Veloso y Daniel Manouchehri de las comisiones de Agricultura y Economía, respectivamente.

“Lamento profundamente la censura que presentó la oposición frente a mi persona en la presidencia en la Comisión de Personas Mayores, una decisión que se toma frente a una decisión que se toma en base a una estrategia política (…) no hay argumentos válidos para cuestionar mi gestión como presidenta”, afirmó Marzán cuando se presentó el recurso.

La diputada señaló esta tarde que “nunca pensé que esta comisión de Personas Mayores y Discapacidad se fuera a censurar, no porque yo sea presidenta, sino porque es una comisión muy nueva, porque trabaja de manera muy transversal, muy en equipo”.

La diputada del PPD comenta que la comisión “se creó justamente a partir porque las personas mayores y con discapacidad no han sido consideradas en este Congreso dentro de las políticas públicas y de la discusión”.

No hay argumentos para la censura”

“Lo irónico es que la persona que me propuso y que logró la unanimidad en este periodo de que yo fuera nuevamente presidenta, es quien me censura. Aún no encuentro la explicación que dar para esta censura, porque no hay argumentos”, contó Carolina Marzán.

“Siempre me preocupé de que cada diputado pusiera sus proyectos de ley en tabla, los discutiéramos, la transversalidad es algo que primó siempre en esta comisión, yo era meramente la conductora de esto”, señaló la diputada.

Finalmente, Marzán valoró llamados del oficialismo y de oposición solidarizado con ella y con su trabajo como presidenta de la instancia.