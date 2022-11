Diputado Mirosevic pasa a comisión de Ética a Gaspar Rivas por insultos a sus colegas

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, pasó a comisión de Ética al parlamentario del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, después de que este insultó a Yovana Ahumado y Víctor Pino, miembros de su bancada, durante la comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de la Cámara.

“Le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara, porque eso no está a la altura de lo que la gente espera de nosotros. La comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda”, dijo Mirosevic.

Los hechos ocurrieron en medio de la discusión para censurar a la presidenta de la comisión, Carolina Marzán, idea con la que el diputado del Partido de la Gente no estuvo de acuerdo y tuvo su momento de furia en el que descargó su descontento con sus propios compañeros de bancada. “Cuando se me sacan los choros del canasto, como se dice en buen chileno, yo exploto, y sé cuando exploto, es cuando veo la injusticia“, dijo el parlamentario.

Marzán por su parte, se mostró sorprendida cuando se presentó el recurso en su contra: “Nunca pensé que esta comisión de Personas Mayores y Discapacidad se fuera a censurar, no porque yo sea presidenta, sino porque es una comisión muy nueva, porque trabaja de manera muy transversal, muy en equipo”.

Finalmente, la censura contra Marzán se concretó y se sumó a las otras dos destituciones de diputados oficialistas que son sacados de su cargo.