Gonzalo de La Carrera aseguró: “Yo no he sido jamás multado, ni ha sido jamás ejecutoriado un fallo del comité de Ética”.

En la comisión de Economía de la Cámara Baja, durante la jornada de ayer, el diputado independiente sorprendió con sus dichos en medio de la aprobación de una moción de censura en contra de su presidente, Daniel Manouchehri (PS). Frente a esto, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (PS), desmintió al parlamentario y dijo que efectivamente de La Carrera sí ha sido sancionado.

Sanciones en marcha

Los hechos a los que aludió Venegas, son las agresiones de parte de La Carrera a Daniel Manouchehri y Alexis Sepúlveda (PR) en junio y agosto. Ambas situaciones fueron castigadas con censura y descuentos en su sueldo equivalentes al 15% durante noviembre y diciembre.

“(De la Carrera), no habiendo apelado, ha quedado una sentencia firme respecto de esa situación”, explicó Venegas. “El primer descuento se le realizó en el mes de noviembre y el segundo le toca en el mes de diciembre. Por lo tanto, me toca dar cuenta que efectivamente sí fue sancionado a diferencia de lo que él ha señalado en algunos medios”, terminó de aclarar el parlamentario.

Por su parte, el exrepublicano no se detuvo ahí y comentó también: “Nunca ha habido juicio, lo que ha habido ha sido una reunión y una sesión, pero validez de ese juicio, nula” e insistió en que “jamás he recibido un fallo y jamás he sido notificado personalmente de la existencia de un juicio contra mi persona, y por esto es totalmente falso que yo haya sido repetidamente multado por el comité de Ética”.

Cabe recordar que el diputado no solo fue sancionado con censura y descuento en su dieta parlamentaria, sino que también fue expulsado del Partido Republicano.

No es la primera vez

Gonzalo de La Carrera suma y sigue con sus dichos controversiales, pues ya ha estado involucrado en situaciones escandalosas como fueron los dichos en contra de la diputada de Comunes, Emilia Schneider, el 5 de octubre pasado, en medio del debate por la “inexpropiabilidad” de los fondos de pensiones en la Sala de Cámara. “Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, dijo en ese momento el diputado, lo que generó críticas e incluso terminó con la suspensión de la sesión.