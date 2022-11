El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió al acuerdo nacional de seguridad entre la oposición y el Gobierno y a su llagada, el lunes, con una guitarra y cancionero en el marco de dichos encuentros.

“Fue una acción que sirvió para dar visibilidad a nuestras propuestas de seguridad. Llevamos cuatro meses buscando que el Gobierno nos considere con 100 propuestas de seguridad”, indicó Chahuán en entrevista con El Mercurio.

Sobre si barajó como un error el llegar con la guitarra y el cancionero, Chahuán indicó que “en absoluto” y agregó: “Lo que estamos haciendo es que haya un foco en seguridad, y eso lo logramos”.

Referente a las condiciones que pondrá la oposición para firmar un acuerdo en seguridad, el senador sostuvo que “hay mínimos indispensables, como urgencia a proyectos de ley que son ineludibles. Nos concedió urgencia al proyecto de sistema integral de inteligencia y al de infraestructura crítica, pero eso no es suficiente (…) le hemos dicho al Gobierno que acá no puede seguir poniéndose siempre en los zapatos de los victimarios y no de las víctimas“.

“El tema de fondo es que hay un complejo de un sector de la coalición de Gobierno en entregarles herramientas y atribuciones a las policías”, sostuvo el presidente de RN.

Sobre el reconocimiento por parte del Presidente Boric a que existe terrorismo en La Araucanía, Francisco Chahuán planteó que esperan que “se dé cuenta que una nueva ley antiterrorista es necesaria. RN es partidario de modificar la actual, y si el Presidente fue capaz de reconocer que existe terrorismo, la herramienta legal para combatirlo es con una ley antiterrorista“.

“También esperamos que presente un requerimiento ante el TC para que la CAM sea declarada inconstitucional y sus miembros declarados terroristas“, agregó.