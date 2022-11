Sergio Micco: “Las presiones comenzaron el mismo día que fui electo director ejecutivo del INDH”

Este miércoles, el ex director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, expuso ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputadas y Diputados. El grupo parlamentario recibió el testimonio de Micco, en relación con las eventuales presiones que habría recibido durante el ejercicio de su cargo.

El ex titular del INDH dijo que estos hechos o ataques, como prefiere llamarlos, comenzaron la noche en que fue elegido públicamente para el cargo. Explicó que “tres meses antes que se iniciara lo que nosotros denominamos la crisis social de octubre literalmente ya había sido condenado”.

En su exposición, planteó que “la defensa de los derechos humanos debe ser una preocupación transversal y no solo el discurso de una parte de la sociedad chilena, por relevante que sea”.

Micco fue acusado de relativizar las violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas de orden y seguridad durante el estallido social, ya que este señaló que dichas violaciones no habían sido sistemáticas.

“Yo no vengo en calidad de fiscal, muchísimo, menos de verdugo, pero lo que quiero decir es que son hechos públicos y notorios, que fueron los convencionales del Partido Comunista quienes me pidieron la renuncia en atención a que ellos consideraban que era relativizar las violaciones a los derechos humanos porque yo señalé que no había, hasta el día de hoy, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad”, expresó.

“No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos”

Asimismo, añadió que “quienes se opusieron a mi elección desde el primer día dijeron, bueno, fue elegido con votos de gente que no es de izquierda. Esa misma noche se dijo, y mi sentencia de muerte fue dictada: El señor Micco está aquí para defender los intereses y los planteamientos del presidente Sebastián Piñera. Esto fue dicho tres meses antes del inicio de la peor crisis en relación con los DD.HH. que ha tenido el país. No es mi persona, sino lo que yo representaba y sigo representando”.

Luego de diversas consultas de las y los legisladores, Sergio Micco reafirmó su postura que, durante el citado periodo, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que no hay presos políticos.

La ex autoridad subrayó que “estoy disponible a aceptar mis responsabilidades políticas por las decisiones que tomé, pero lo mismo pido al resto. Si realmente se cree que hay presos políticos, dónde están los indultos. No los dicto yo. Ahí están mis declaraciones, que la historia me juzgue. Yo no oculto nada”, enfatizó.

Ante la extensión de las preguntas y respuestas formuladas, la comisión acordó invitarlo nuevamente el próximo 23 de noviembre.