Juan Sutil y reforma de pensiones: “Me asusta vernos con un sistema único que se transforme en un Transantiago”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, analizó este lunes la reforma de pensiones que presentó el Gobierno y que está ad portas de ingresar al Congreso Nacional para su discusión.

En conversación con 24 Horas, Sutil afirmó que dicha iniciativa debe tener un “sentido racional y práctico, más que con una orientación ideológica o política“. Por ello, apuntó a las diferencias con el Gobierno en cuanto a la reforma tributaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sobre la reforma previsional, indicó que “hay que mirarlo con bastante detención, lo he mirado con mucha delicadeza y detalle. No es tan así como decir ‘el 70 del 30’, porque acá también hay problemas más complejos como la rentabilidad del fondo, que es menor a los fondos que uno puede proyectar de largo plazo en las AFP”.

Lo anterior, porque “garantiza un 2% y las AFP están por encima de eso. Y eso, al final del período de una persona que cotiza ese 6%, pierde prácticamente un tercio de sus ingresos”.

Sutil apela a la libertad de elección

En su análisis sobre la reforma de pensiones, Juan Sutil puso sus reparos sobre la posibilidad de una administradora de fondos única. “Me parece que el concepto de un solo ente también requiere de mucha discusión. Se ha visto, al revisar bien los números y en detalle, que las ganancias de eficiencia son muy menores, o no son materiales”, indicó.

“Entonces a mí me asusta vernos con un sistema único que se nos transforme en una suerte de Transantiago o que finalmente los chilenos terminen haciendo una cola como en el Registro Civil, para hacer cualquier trámite”, añadió Sutil.

En esa línea, comentó que “hoy día en el sistema actual tú pones un peso y las inversiones te devuelven tres. En este nuevo sistema, tú pones un peso y te devuelven dos. Entonces yo no estoy diciendo que no es bueno que revisemos todo esto. Pero creo que es muy importante entender que esto tiene que ser de cara a la ciudadanía”.

Sutil profundizó en la figura del administrador único. “Yo me pregunto cuáles son las cosas que efectivamente puede hacer un ente público. Me parece bien, y las encuestas también así lo dicen, que haya una AFP estatal que, así como existe el BancoEstado, que compite con el resto de los bancos, y las personas pueden tener la libertad de elegir“, subrayó.

Y remarcó que “cuando miras las encuestas, gran parte de los encuestados dice que no confía en el sistema público para administrar sus fondos. Es importante que haya solidaridad, hay mecanismos como la PGU que lo permite y para eso hay que hacer una reforma tributaria que asegure el crecimiento a futuro, que permita más inversiones y permita más recaudación”.