Rodolfo Carter se reunirá con Franco Parisi en EE.UU.: “Me parece bastante más terrible conversar con el señor Teillier”

Este martes, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunirá en Estados Unidos con el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En conversación con El Mercurio, el jefe comunal indicó que “me resultan atrayentes todas las personas que rompen con lo establecido y Franco, definitivamente, lo hace“.

“A Franco Parisi no lo conozco, ni socialmente. Lo único que ocurrió es que él ha sido muy cordial, la gente que lo acompaña en ‘Bad Boys’ también, por lo que sería muy mal agradecido en decir que no”, señaló.

La reunión entre ambos se da luego de que en su programa “Bad Boys”, insinuara la opción de una primaria presidencial entre Carter, Pamela Jiles y otros parlamentarios. Al respecto, el alcalde de La Florida sostuvo que “Franco aumentó la apuesta diciendo que hagamos una primaria para elegir un candidato presidencial“.

“Eso sí, quiero dejar claro, no voy a llegar con ningún compromiso después de la reunión, pero me parece que lo mínimo que puedo hacer es conocer a la persona, saber qué piensa, cara a cara”, afirmó.

No obstante, Rodolfo Carter manifestó estar seguro de que “si fuera a una primaria, puedo ganarla, pero me da mucho pudor siquiera hablar de primarias cuando hemos elegido a un Presidente hace ocho meses”.

Rol del PDG en la política nacional

Por otro lado, el alcalde de La Florida valoró lo realizado por el Partido de la Gente desde marzo, asegurando que vinieron a “abrir un espacio que no existía antes, en donde hay mucho sentido común, mucho mérito, con una comunicación con la gente, mediante redes sociales, que es una novedad en política”.

Además, declaró que “no tengo por qué descalificar ni al PDG por su juventud como partido, ni a su líder en particular. A mí me parece bastante más terrible conversar con el señor Teillier que con Franco Parisi”.

Finalmente, y respecto a la polémica que envuelve al Partido de la Gente por la presidencia de la Cámara Baja, Carter expresó que “no puedo dar una opinión por dos razones: porque no soy parlamentario y, segundo, porque yo jamás habría formado un pacto de gobernabilidad con el PC. Hay un límite, yo con un partido totalitario y que avala la violencia no puedo llegar a un acuerdo“.