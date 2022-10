Oyarzo se desmarca del PDG tras anuncio de consulta virtual para definir apoyo a Karol Cariola en la presidencia de la Cámara

Este viernes, por medio de un video, ​​el diputado Rubén Oyarzo se desmarcó de la decisión del Partido de la Gente (PDG) de realizar una consulta virtual para definir el apoyo a Karol Cariola para la presidencia de la Cámara.

La decisión del PDG fue dada a conocer por el parlamentario Roberto Arroyo, la pasada noche de jueves, en una transmisión del programa online “Bad Boys”, conducido por unos de los creadores del partido, Franco Parisi.

“Hemos llegado a un acuerdo de solicitar a la directiva Nacional y la gente ha estado pidiendo que podamos hacer en este caso democracia digital para tomar una decisión, como diputados es un tema complejo”, expresó el congresista.

Recordemos que tras la salida de Raúl Soto (PPD) de la presidencia de la Cámara y según el acuerdo administrativo suscrito por las fuerzas política en marzo, es el turno de Karol Cariola de asumir la titular de la testera, hecho que se ha puesto en duda entre otros partidos por el PDG.

¿Qué dijo Oyarzo?

En tanto, la mañana de este viernes, el diputado Oyarzo se desmarcó de la decisión de su partido y expresó: “He tomado con sorpresa el anuncio hecho por el Roberto Arroyo (…) si bien existen muchas dudas respecto de la figura de Karol Cariola o cualquier candidato que milite en el Partido Comunista, es sorpresivo que se anuncie como una decisión de la bancada la idea de consultar de manera virtual”.

“Quiero aclarar que esto no se adoptó de una visión de bancada, fue sugerido, lo conversamos, pero no fue resuelto de esta forma y me parece que este tipo de anuncios deben pasar por un acuerdo unánime o al menos mayoritario de quienes integramos la banda del PDG”, cerró Oyarzo.