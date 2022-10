Ha sido una semana compleja para las negociaciones sobre el nuevo proceso constitucional. La semana pasada se creía que para este jueves se tendría un documento consolidado sobre las llamadas “bases constitucionales”, pero no ha sido así.

Sobre este asunto, el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, acusó soberbia de parte de la oposición, a lo que su par de RN, Diego Schalper, contesta que “cualquiera que ha participado en las conversaciones se dará cuenta de que nosotros hemos concurrido de buena fe“.

“Aquí no se trata de lo que le satisface ni a Guillermo Ramírez ni a Diego Ibáñez, lo que se trata es qué temas sería bueno dejar como base para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que no volveremos a tener un proceso refundacional de hoja en blanco en Chile”, complementa el secretario General de Renovación Nacional.

El diputado de oposición señala que hay acuerdo en la mayoría de los temas, pero aclara que “no puedo revelar todos los detalles porque parte del compromiso que asumimos es tener una conversación honesta y privada, pero ya hay acuerdo en que Chile es un Estado unitario, pero al mismo tiempo es un Estado que tiene que propiciar la descentralización, que Chile es una República democrática”, informa La Tercera.

De todas maneras cuenta que “hemos estado de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios, estamos de acuerdo en que hay que avanzar en un Estado social de derecho. Efectivamente, ahí tenemos un matiz respecto del rol que cumplen en ese escenario las libertades fundamentales, pero es parte de lo que estamos conversando. Estamos de acuerdo en que Chile tiene tres poderes del Estado independientes y autónomos. Son cosas importantes”, puntualiza el diputado Schalper.

“Desde la DC al PC”

Schalper dice que dentro de las negociaciones, “desde el PC hasta la DC, aceptan como razonable que en materia previsional haya un sistema mixto, que en materia de salud haya presencia de prestadores públicos y privados, que en materia de educación haya respeto por la educación particular subvencionada. Entonces, ese es nuestro piso de conversación, es lo que ellos mismos han declarado. No estamos innovando respecto de sus propias posturas que ya hicieron públicas“.

Sobre un posible retiro de RN de la instancia de negociación, el diputado asegura que “nosotros no nos bajaremos de ninguna mesa, Chile no entendería que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Por lo tanto, nuestro empeño va a ser siempre favorecer el diálogo. Creemos que Chile merece una solución al problema constitucional y que nuestra generación tiene la tarea de heredarles a los futuros chilenos y chilenas una buena y nueva Constitución”.