Javier Macaya y proyecto de aborto: “Creo que fue una torpeza y provocación de parte de la ministra Antonia Orellana”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, tildó como “torpe provocación” el anuncio realizado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien señaló que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto en Chile sin causales.

En conversación con Radio Agricultura, el parlamentario de oposición indicó que entiende que esta iniciativa “está en el programa de gobierno”, pero que “en el actual momento, es una torpe provocación. Creo que no conversa con el ánimo, ni el espíritu de diálogo que se tiene que generar a propósito de la conversación constituyente”.

“Es una constatación de realidad, una confirmación de que era un tema que no conversaba con el actual momento político y creo que fue una torpeza y provocación de parte de la ministra Antonia Orellana“, prosiguió el senador.

Por otro lado, Javier Macaya respondió a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien calificó esto como una “falsa polémica”. “Las declaraciones de la ministra Antonia Orellana no fueron artificiales, están ahí, en una entrevista que dio en un medio de prensa”, señaló el líder gremialista.

No obstante, valoró que Vallejo saliera a rectificar que el proyecto no es parte de la agenda de este año. “Es importante que la ministra Vallejo haya clarificado que no va a ser parte de la agenda este año”, sostuvo.

Finalmente, el senador declaró que “estamos en un momento en que el Ejecutivo, los que estamos inmersos en el diálogo político en el Congreso, tenemos que tener mucho cuidado respecto a las señales que se den”.