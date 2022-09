Exconvencional Giovanna Grandón: “No debí ponerme el traje de Pikachu”

Una de las convencionales que se hizo más reconocida fue Giovanna Grandón, aunque su rostro le sonará a pocos, pero la “Tía Picachú” incluso tuvo reportajes internacionales a su figura, la que nació durante el estallido social, cuando su vistoso disfraz llamó la atención, tanto que incluso fue electa para formar parte de las 155 personas que redactarían una nueva constitución.

Luego del rechazo de la propuesta realizada por la instancia, Grandón confiesa que “Mi autocrítica es que no debí ponerme el traje de Pikachú en la hora de colación”. Ya que fue utilizada por la franja del rechazo. “Como me usaron ahí- lamenta Grandón- la gente pensaba que iba a trabajar todos los días con el disfraz, cosa que no era cierta”, dijo la exconvencional según consigna La Tercera.

Grandón fue electa por la llamada “Lista del Pueblo”, la que tuvo un excepcional rendimiento electoral, eligiendo a 19 miembros de la asamblea, todo un logro al ser un grupo alejado de la política más tradicional, sin redes territoriales consolidadas.

La Tía Picachú fue una de las primeras en alejarse de la lista por una serie de polémicas suscitadas por sus integrantes, la misma que finalmente terminaron por disolver la colectividad, cuando renunciaron la mayoría de sus miembros.

El mea culpa de Giovanna Grandón, se suma al de otros exconvencinales como Marco Arellano, quien pidió disculpas por el resultado electoral y dijo que “es de exclusiva responsabilidad de la Convención como órgano”.