Ricardo Montero, exconvencional, asume como jefe de gabinete de Carolina Tohá en el Ministerio del Interior

El exmiembro de la Convención Constitucional por el Partido Socialista, Ricardo Montero, asumió como el jefe de gabinete de la recién asumida ministra del Interior, Carolina Tohá.

El exconvencional llegó este jueves al Gobierno para integrar la cartera a cargo de la Seguridad Pública y sumarse así como nuevo rostro del Gobierno tras el cambio de gabinete.

Montero fue parte de los 154 convencionales electos que trabajaron por un año en la redacción de la propuesta constitucional, la cual fue finalmente rechazada por la ciudadanía en el Plebiscito de Salida del pasado 4 de septiembre.

Este dato no es menor, puesto que tras su nombramiento llegaron las primeras críticas, pero no de la oposición, sino que desde el mismo oficialismo.

Fidel Espinoza en contra del nombramiento de Montero

El senador por la región de Los Lagos y del mismo Partido Socialista, Fidel Espinoza, criticó la llegada de Ricardo Montero al gobierno, afirmando que el Ejecutivo “no aprendieron ni entendieron nada de nada“.

“Si van a comenzar a instalar en los cargos de Gobierno a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada”, señaló el parlamentario en sus redes sociales.