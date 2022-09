Ricardo Lagos aseguró que “lo plurinacional” motivó a la ciudadanía a votar Rechazo en el Plebiscito

El expresidente Ricardo Lagos se refirió el día después del Plebiscito a los resultados obtenidos durante la elección, donde el Rechazo se impuso holgadamente con un 61,86% ante un 38,14% que logró el Apruebo.

Sobre el proceso como tal, el exmandatario indicó que este fue un “fracaso” y una “falla de la política chilena”. Asimismo, Lagos sostuvo que “lo plurinacional” gatilló a que la ciudadanía votara Rechazo. “En un momento, cuando se planteó con tanta fuerza el término plurinacional, dije que estaba disponible para aceptar lo plurinacional siempre que me agreguen tres palabras: en su origen“, señaló para El Mercurio.

En esa línea, el expresidente de la República manifestó que “la asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que a los tres días de ser elegido se dirigía a la asamblea y les dijo ‘no quiero una Constitución partisana’. Creo, por desgracia, que es una Constitución muy partisana”.

Además, Lagos expresó que con el trabajo realizado en la Convención “ha habido una revalorización de la socialdemocracia, cuando de una manera casi unánime todos dicen en la Convención ‘bueno, el Estado social y democrático de derechos, etc.”.

Figura de Gabriel Boric en el proceso constituyente

Por otro lado, Ricardo Lagos se refirió al rol que jugó el Presidente Gabriel Boric en este proceso. “Boric entendió que tenía derecho, como ciudadano, a decir cómo votar, pero generó un problema, su opción legítima hizo que se confundiera el rol de Presidente con usar el voto para evaluar a su gobierno“, afirmó.

“Creo que efectivamente la ciudadanía tendió a vincular no solamente el trabajo de la Convención, que ya venía de un deterioro acelerado, con la gestión del Presidente cuando él se puso al frente de todo. Visto después, claro, no fue suficiente que se pusiera al frente para salvarlo”, agregó Lagos.

Continuidad del proceso

Sobre cómo seguir el proceso constituyente, el exmandatario manifestó que “si hay decisión, en un acuerdo parlamentario amplio, y el Presidente desea que sea una Convención Constitucional, íntegramente elegida (la que redacte el texto), y ese es el acuerdo político al que se llega, eso será, pero el que lleva la batuta es el Presidente“.

Además, sostuvo que si sigue el proceso constituyente con una nueva Convención, Boric debiera elegir un grupo de expertos que preparen un borrador para ser trabajado por el futuro órgano redactor. “Si me pregunta el ideal, le digo, mientras elegimos a los nuevos constituyentes, yo imitaría al ‘León de Tarapacá’ (Arturo Alessandri Palma). ¿Qué hizo el ‘León de Tarapacá’? Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo ‘tengan un borrador preparado cuando llegue la asamblea Constituyente’“, aseguró.

Finalmente, Lagos no le cerró la puerta a participar en la construcción de una nueva Carta Magna. “Si eso ayuda, no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, cerró.