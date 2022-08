Mario Desbordes y Plebiscito: “Aunque gane el Rechazo, el proceso tiene que terminar con una nueva Constitución”

Cada vez queda menos para el Plebiscito Constitucional de Salida del próximo 4 de septiembre, donde el proyecto de nueva Constitución será sometida a votación popular para saber si esta se aprueba o rechaza.

A menos de dos semanas, desde diversos sectores han comenzado a planificar la hoja de ruta a seguir el día siguiente a las votaciones, apuntando principalmente a una continuidad del proceso constituyente, ya sea con una nueva Convención Constitucional democráticamente electa, con paridad y escaños reservados, o con una instancia similar compuesta por políticos y/o expertos, en caso de que gane el Rechazo.

Sobre esto se refirió el expresidente de Renovación Nacional, excandidato presidencial y líder del movimiento “Hagámosla en Serio”, Mario Desbordes, quien en conversación con ADN Hoy aseguró que “aunque gane el Rechazo, el proceso tiene que terminar con una nueva Constitución. En eso tiene toda la razón el Presidente Boric y me parece bien su llamado a la unidad“.

Quien también fuera ministro del Interior sostuvo que aunque va por el Rechazo, no se encuentra en contra del proceso por una nueva Constitución. “Hasta el último minuto abogué por esperar el texto y ver si votaba apruebo, pero leyendo el texto yo estoy por el Rechazo“, indicó.

“No me parece un buen texto en cosas muy importantes, pero tiene cosas buenas. Me parece ridículo eso de que no tiene nada bueno. En ese contexto, yo rechazo el texto, pero no el proceso”, agregó.

Por otro lado, Mario Desbordes se refirió a cómo seguir el proceso en caso de que gane el Rechazo, y se mostró en contra del llamado del Gobierno a la oposición a presentar una alternativa en esta materia. “El camino no es que cada uno ponga sobre la mesa qué cosas se debieran reformar. Creo que eso es un error y generará roces en las fuerzas políticas. Creo que el Gobierno se equivoca”, declaró.

“No estoy de acuerdo con la fórmula de la ministra Vallejo sobre mandar propuestas como plan b, esa fórmula lo que provoca es lo que le pasó ayer, que sus propias coaliciones de Gobierno salen del comité político peleando entre ellas por cuál es el plan b”, expresó el expresidente de RN.

Asimismo, Desbordes sostuvo que “el Presidente se ha equivocado al decir que “este es el camino”. Él tiene que liderar un acuerdo que pasará por el Congreso. Yo, de manera personal, podré estar de acuerdo y compartir buena parte de lo que opina el Presidente, pero esto tiene que surgir de un acuerdo, y probablemente consultarlo de nuevo a la ciudadanía”.

Quórum de 4/7

Finalmente, el excandidato presidencial se refirió a la recién publicada ley en el Diario Oficial que reduce el quórum para reformas constitucionales de la actual Carta Magna a 4/7, asegurando que con esto es “mucho más fácil de reformar la actual constitución que la nueva”.

“Si gana el Rechazo, se puede tener un acuerdo mucho más fácil con la actual Constitución ya que no hay que andar pidiendo votos a gente que se está negando, y al Gobierno también le permitirá ingresar sus reformas“, cerró Mario Desbordes.