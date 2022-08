Ministro Jackson en respuesta a Contraloría: “La invitación está abierta a todas la fuerzas políticas para presentar sus propuestas”

Esta viernes, La Moneda tuvo una nueva jornada compleja, esta vez por un oficio de la Contraloría General de la República donde señala que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, “no se ajustó a la necesaria prescindencia” al convocar a los partidos que apoyan el Apruebo a hacer llegar propuestas de reforma de la nueva Constitución a su cartera.

Esto suscitó peticiones de renuncia desde distintos sectores de la Oposición, incluyendo diputados de la Democracia Cristiana.

Esto fue respondido por la ministra Vocera de Gobierno, quien aclaró que Jackson cuenta con el respaldo del Presidente Gabriel Boric para continuar en sus funciones.

Respuesta del ministro Jackson

El ministro Secretario General de la Presidencia comentó sobre las peticiones de renuncia y el oficio entregado por el órgano contralor.

Sobre la acusación de falta de presidencia, respondió que “todas la declaraciones que hemos referido en prensa, cuando nos han preguntado en el Congreso, en el terreno, ha sido que queremos recibir propuestas vengan de donde vengan,. Lo he dicho yo, lo ha dicho la ministra vocera, por lo tanto nosotros al menos, siempre, reconociendo el rol y las recomendaciones que pueda hacer Contraloría, vamos a seguir insistiendo que las puertas están abiertas vengan de donde vengan”, publicó T13.

En una entrevista realizada en La Moneda, el titular Segpres aclaró que la Contraloría “tiene su deber, pero nosotros también tenemos el deber de aclarar que hemos dicho en múltiples ocasiones que la invitación está abierta a todas la fuerzas políticas para presentar sus propuestas y dar certezas a todos los chilenos y chilenas desde el 5 de septiembre en adelante”.

Finalmente se refirió a las peticiones de renuncia realizadas por distintos actores políticos de oposición. “Tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante que no se me ha pasado por la cabeza y el Presidente al menos me ha manifestado su respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando que podamos contribuir”, cerró Jackson.