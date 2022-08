El plebiscito de salida está a la vuelta de la esquina. Es por eso que en el Ciudadano ADN resolvimos dudas sobre la nueva Constitución junto al ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa y la exconstituyente, Carol Brown.

“Ha sido un mes de mucho dialogo. Hay mucho interés por entender el texto, el sentido que tienen sus propuestas. Nos ha tocado harto trabajo atendiendo prensa, pero también participando en encuentros locales de distinta naturaleza”, comenzó diciendo Bassa.

La educación sexual en la nueva Constitución según Carol Brown

Respecto a este tópico, Brown criticó el hecho que existiera un “único plan de educación sexual” y que no se plantee una “cierta libertad para elegir cuál es el proyecto educativo que ciertos colegios quieran entregar a los niños”.

Pero no todo fue una crítica de parte de Brown, pues destacó que en el nuevo texto sí se plantea la libertad de enseñanza, aunque según su parecer no existe el “derecho y deber preferente a educar a tus hijos”.

El planteamiento de Jaime Bassa

Por su parte, Jaime Bassa explicó que la educación sexual integral es totalmente distinta a todas las caricaturas que circulan actualmente por internet. “Es falso que a una niña de 3, 4, 5 años le van a enseñar a usar un condón. Pero sí es verdad que la nueva Constitución declara el derecho a la educación sexual integral respetando la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

“Hay educación sexual para cada etapa. Esto es súper importante porque las niñas y los niños tienen que saber cuáles son las conductas inadecuadas para que las puedan denunciar”, agregó.

Así, el ex vice presidente de la Convención dijo que “si infantilizamos a los niños hasta la adolescencia y no les enseñamos, los estamos exponiendo a que no tengan la fuerza suficiente para denunciar abusos y los estamos exponiendo a que su proceso de aprendizaje sea la pornografía”.