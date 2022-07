En una semana que ha estado marcada por campañas —y polémicas— ligadas a las opciones Apruebo y Rechazo por el plebiscito del 4 de septiembre, el ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson se refirió a las críticas que apuntan a que el Presidente Boric ha dejado de lado sus actividades por hacer campaña por el Apruebo.

“Me parecen que no tienen ningún asidero, porque la prescindencia que está expresada en un dictamen de la Contraloría hace referencia a no ocupar recursos públicos ni dentro del tiempo laboral para manifestarse dentro de una opción específica y eso el Gobierno lo ha cumplido a cabalidad”, indicó a CHV Noticias el ministro Jackson.

“Cuando hablamos de prescindencia, este Gobierno lo está cumpliendo a cabalidad y las mismas respuestas por parte de Contraloría, a los reclamos de parlamentarios del Rechazo, han sido contundentes en ese sentido”, afirmó el ministro de la Segpres.

“Nosotros no hemos nunca manifestado una opción en el uso de nuestro tiempo de Gobierno, sino que cada uno en su fuero interno. Me imagino que todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos autoridades de gobierno”, puntualizó la autoridad.

“Me llama la atención que nos reclamaban desde la oposición que antes del plebiscito no estábamos gobernando y, ahora, que nos toca gobernar y que estamos desplegándonos en terreno, como nos pidió el Presidente, lo que nos están diciendo es que eso ellos lo interpretan como una campaña para el Apruebo”, agregó el ministro de la Segpres.

Firma de Constituciones y Chayanne

El ministro también se refirió a la firma de borradores de la Constitución y la utilización de la imagen de Chayanne llamando a votar Apruebo.

El Gobierno cumple un rol de entregar el texto del borrador de la Constitución para que la ciudadanía pueda votar informado, planteó el ministro Jackson quien explicó sobre la firma de estos ejemplares: “Ustedes conocen al Presidente, él es bien cercano y nunca se va a negar a sacarse una foto o poder dejar una firma. No hacerlo, sería muy contrario a la personalidad del Presidente”.

Sobre la historia con la imagen de Chayanne llamando a votar Apruebo y que fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del Presidente Boric, el ministro de la Segpres indicó que “se asumió como un error que duró 10 minutos. Alguien del equipo de community manager que subió una foto y se sacó inmediatamente“.

“Nos toca representar a todas y todos y decir que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones legítimas”, subrayó el ministro Jackson.